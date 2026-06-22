Καραμανδάνειο: Η μητέρα μιλά για ατύχημα, οι γιατροί για ενδείξεις κακοποίησης- Ιατροδικαστής εξέτασε το 7 μηνών βρέφος

Σε σύλληψη της μητέρας προχώρησαν οι αρχές, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, έπειτα από καταγγελία των γιατρών του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, που νοσηλεύουν από το Σάββατο βρέφος 7 μηνών με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάββατο και το ιατρικό προσωπικό, αξιολογώντας τη φύση και την κλινική εικόνα των τραυματισμών, έκρινε αμέσως ότι τα ευρήματα εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης, όπως αποκάλυψε το thebest.gr. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, τα τραύματα δεν συνάδουν με την εκδοχή τυχαίου ατυχήματος που επικαλείται η μητέρα.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι που το ειχαν, ανάμεσα σε δυο μαξιλάρια, την στιγμή που η μητέρα έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί. Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί, μετά από κλινική αξιολόγηση των ευρημάτων, αποφάσισαν να ενημερώσουν άμεσα τις Αρχές, θέτοντας υπόνοιες κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης.

Η αστυνομία κάλεσε ιατροδικαστή, η οποία εξέτασε το βρέφος χθες Κυριακή. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης.

Η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ η παραμονή του στο νοσοκομείο κρίνεται απαραίτητη για την παροχή της ενδεδειγμένης φροντίδας.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.