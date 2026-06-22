Πατρών- Πύργου: Νυχτερινός ολικός αποκλεισμός των κλάδων και των δυο κατευθύνσεων του Α/Κ Βάρδας

Η αστυνομία ενημερώνει με ανακοίνωσή της ότι στο πλαίσιο εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων και γέφυρας για το υβριδικό σύστημα διοδίων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας αποφασίζεται :

Ολικός αποκλεισμός των κλάδων και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας του Α/Κ Βάρδας (χ.θ.256+000) του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρας-Πύργου.

Η εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τεθεί σε ισχύ ως κάτωθι:

α) Από 21:00 ώρα της Τρίτης 23/06/2026 έως την 06:00 ώρα της Τετάρτης 24/06/2026,

β) Από 21:00 ώρα της Πέμπτης 25/06/2026 έως την 06:00 ώρα της Παρασκευής 26/06/2026.

Η εξυπηρέτηση των αποκλειόμενων κινήσεων θα γίνεται προσωρινά, μέσω των γειτονικών κόμβων Α/Κ Κάτω Αχαΐας (χ.θ. 240+900) και Α/Κ Κυλλήνης (χ.θ. 269+200) και της Ε.Ο. Πατρών-Πύργου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.