Αρχίζουν την Τρίτη οι έλεγχοι για ακαθάριστα οικόπεδα- Στο «στόχαστρο» και οι δημόσιοι φορείς

«Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα. Και πάλι, υπάρχουν αρκετά οικόπεδα τα οποία έχουν παραμείνει ακαθάριστα» ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

«Μέχρι εχθές το βράδυ είχαν ανέβει στην πλατφόρμα αιτήσεις για 670 χιλιάδες οικόπεδα. Πέρυσι ήταν 730 χιλιάδες οι αιτήσεις που είχαν ανέβει. Περιμένουμε και τη σημερινή μέρα για να δούμε πότε θα κλείσει.

Είχαμε και μια εβδομάδα παράταση, η οποία δόθηκε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, βλέποντας τα κλιματολογικά δεδομένα τα οποία επικρατούσαν στη χώρα. Να σας πω ότι σε σχέση με πρόπερσι ήταν κατά 120.000 μειωμένος ο αριθμός, πρόπερσι είχαμε 850.000 αιτήσεις καθαρισμών οικοπέδων. Αυτό το οποίο οφείλουμε να αντιληφθούμε όλοι είναι ότι αυτό το μέτρο προληπτικής δράσης δρα καταλυτικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου» τόνισε ο κ. Κατσαφάδος.

Δεν θα δοθεί νέα προθεσμία, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός ενώ επισήμανε ότι από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ούτως ώστε να εξακριβωθεί αν οι βεβαιώσεις για τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί ότι έχουν καθαριστεί είναι πραγματικές και από κει και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.

Ερωτηθείς αν σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, αναλαμβάνει ο Δήμος και το κόστος το επωμίζεται ο ιδιοκτήτης, απάντησε «ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμη και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στην μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδηθεί γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδηθεί κάτω από την συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε. Αυτό είναι το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο έχουμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με όλους τους αρμόδιους φορείς σε ό, τι έχει να κάνει με την κρατική λειτουργία και αυτή τη σχέση θα πρέπει να αναπτύξουμε και με την κοινωνία».

«Εγώ μπορώ να σας πω και ένα άλλο ενθαρρυντικό νούμερο ότι, φέτος έχουμε πάνω από 10.000 εθελοντές πυροσβέστες και εθελοντές στην Πολιτική Προστασία, το οποίο δείχνει ότι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει ευαισθητοποιηθεί γύρω από τα θέματα της κλιματικής κρίσης. Χρειάζεται περισσότερο» προσέθεσε.

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, σημείωσε ότι είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία επιβάλλονται από τον Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε οικοπέδου και είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση ενώ εγκυμονεί ακόμα και ο κίνδυνος φυλάκισης.

«Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει γύρω από την διαδικασία των ακαθάριστων οικοπέδων. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μία διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι ένα διοικητικό μέτρο το οποίο πήρε μία κυβέρνηση ή κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι κάποιοι και σκέφτηκαν πώς να ταλαιπωρήσουν τον πολίτη ή πως να τον βάλουν να κάνει μία παραπάνω διαδικασία. Είναι μία διαδικασία η οποία βοηθάει τον ίδιο τον πολίτη» συμπλήρωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Αναφορικά με τα ρεπορτάζ που αναδεικνύουν ότι το κόστος για τον καθαρισμό των οικοπέδων έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με πέρσι, ο κ. Κατσαφάδος σχολίασε «ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει πάρα πολλή ζήτηση και ανάλογα με την ζήτηση έρχεται και η προσφορά. Υπάρχει όμως αυτή η διαδικασία εδώ και τόσους μήνες. Θα πρέπει λοιπόν κάποιοι να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή, ούτε να περιμένουμε πότε θα δοθεί μία εβδομάδα παράταση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον καθαρισμό των οικοπέδων μας». Σημείωσε ακόμα ότι δεν αφήνουμε στη γωνία του οικοπέδου τα φερτά υλικά από τον καθαρισμό του οικοπέδου. Υπάρχουν ορισμένα σημεία εναπόθεσης τα οποία ο κάθε δήμος υποχρεούται να ορίσει και εκεί πάμε και τοποθετούμε όλα τα φερτά υλικά, τα οποία βγαίνουν από το καθαρισμό του κάθε οικοπέδου.

«Να γνωρίζετε ότι πρόστιμα επιβάλλονται και στους δήμους. Η Πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε όταν θα περνά η Πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι η αιτία, είναι η αφορμή όπου έχουμε θρηνήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, τεράστιες τραγωδίες. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί» είπε ο Υφυπουργός καταλήγοντας.