Αίγιο: Χειροπέδες σε καταστηματάρχη για ομπρέλες και ξαπλώστες

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε αναπτύξει επί του αιγιαλού, μπροστά από το κατάστημα τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και ανάκλιντρα θαλάσσης,

στερούμενος άδειας χρήσης αιγιαλού από την αρμόδια αρχή.

Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν -5- γραμμάρια κάνναβης.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών



Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας - Ρουπακίου, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι βρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του διενεργήθηκε αστυνομικός έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3,6- γραμμάρια

κάνναβης. Από τον έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι διαμένει χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις την Χώρα μας.

Σύλληψη για οδήγηση σε κατάσταση μέθης

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στα Χανάκια, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, υπό την επήρεια μέθης.