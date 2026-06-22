Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Μπλόκο» στην έκδοσή του, αναφέρουν ΜΜΕ της Αυστραλίας

Μέσα ενημέρωσης της Ωκεανίας μεταδίδουν ότι οι ελληνικές αρχές φέρονται να έχουν απορρίψει το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την υπόθεση του άνδρα που συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η απόφαση συνδέεται με τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του αδικήματος βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

Από την πρώτη στιγμή που ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο, τόσο οι αρχές της Αυστραλίας όσο και η οικογένεια του θύματος ζητούσαν την έκδοσή του, καθώς εκεί η δολοφονία δεν έχει παραγραφεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίπτωση που η οικογένεια του άνδρα που δολοφονήθηκε στο Σίδνεϊ το 1999, αλλά και οι αυστραλιανές αρχές θελήσουν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την έκδοσή του, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας. Στην περίπτωση που και εκεί απορριφθεί το αίτημα, τότε η υπόθεση θα πάει στον Άρειο Πάγο.

Η οικογένεια του θύματος έχει στείλει ήδη επιστολές προς την αυστραλιανή κυβέρνηση, ζητώντας τη συνέχιση των προσπαθειών για την έκδοσή του στην Αυστραλία. Στις επιστολές τους απευθύνονται προς τον πρωθυπουργό Anthony Albanese, την υπουργό Εξωτερικών Penny Wong και τη Γενική Εισαγγελέα Michelle Rowland, καλώντας την κυβέρνηση να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο αρχές Ιουνίου 2026, μετά από 27 χρόνια ερευνών. Ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή ομογενή σε νυχτερινό μαγαζί στο Σίδνεϊ το 1999 και από τότε ζούσε κρυμμένος στην Αιγιάλεια με την σύζυγό του, κρατώντας χαμηλό προφίλ για να μην γίνει αντιληπτός από τις αστυνομικές αρχές.