Αιτωλοακαρνανία: Θα ηχήσουν οι σειρήνες την Τετάρτη 24 Ιουνίου

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στις 24-06-2026 και από ώρες 08.30 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ήχηση των σειρήνων συναγερμού στις πόλεις του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, του Αιτωλικού, του Ξηρομέρου και της Γαβαλούς, στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των κυκλωμάτων τους.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των πολιτών προς αποφυγή πανικού.