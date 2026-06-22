Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητο - Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού και της ΟΠΔΙ/ Πηνειού τα πλήρη στοιχεία ημεδαπής γυναίκας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πολίτης κατήγγειλε σε αστυνομική υπηρεσία ότι στις 18/06/2026 το βράδυ, έξω από την οικία του στη Γαστούνη, η κατηγορούμενη οδηγώντας αυτοκίνητο, πάτησε έναν αδέσποτο σκύλο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει το θάνατο του ζώου και αποχώρησε από το σημείο.

Στο πλαίσιο της διενεργηθείσας προανάκρισης και της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της κατηγορούμενης, η οποία εντοπίστηκε χθες και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Η δικογραφία με το συλλεχθέν προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.