Πάτρα: Απεβίωσε ο συνταξιούχος δικαστής Χρυσόστομος Τσιράκης

87 χρόνια ζωής με αξιοπρέπεια και ήθος
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, ο Χρυσόστομος Α. Τσιράκης, συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός και γνωστή προσωπικότητα της πόλης μας.
Διετέλεσε δικαστής με μακρά και αξιοσέβαστη σταδιοδρομία, αφήνοντας πίσω του τη φήμη ανθρώπου που υπηρέτησε τη Δικαιοσύνη με συνέπεια και ακεραιότητα.
"Έφυγε" έχοντας δει τη ζωή του ολοκληρωμένη, δίπλα στη σύζυγό του Πανωραία, με τους δύο γιους του, Αλέξανδρο και Νικόλαο και με την ευτυχία να κρατήσει εγγόνια στην αγκαλιά του.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Συλιβαινιώτικων Ακράτας.
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