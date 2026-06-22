Καλάβρυτα: Άγρια συμπλοκή ανήλικων σε δομή φιλοξενίας- Επίθεση και σε εργαζόμενη- Τι λέει η αστυνομία

Συνελήφθησαν, χθες, στα Καλάβρυτα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι, βρισκόμενοι σε Κέντρο Φιλοξενίας, στα Καλάβρυτα, έπειτα από συμπλοκή, επιτέθηκαν με σπιράλ καλώδιο, κοπίδι, ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα, σε δυο ανήλικους φιλοξενούμενους ηλικίας 17 και 15 ετών, ενώ ο ένας 17χρονος γρονθοκόπησε τον 17χρονο παθόντα, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, ο 14χρονος χτύπησε στο πρόσωπο με μεταλλικό σωλήνα εργαζόμενη γυναίκα, προκαλώντας της σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα 17χρονος κατηγορούμενος την απειλούσε λεκτικά.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους, ενώ κατέσχεσαν ως πειστήρια ένα κοπίδι, ένα μεταλλικό σωλήνα, κομμάτι ξύλου, καθώς και ένα σπιράλ καλώδιο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την συμπλοκή.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.