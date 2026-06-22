Ντούα Λίπα: Τo πρώτο Chanel νυφικό by Mathieu Blazy, με αμέτρητες χάντρες και φτερά

Μια πολυσυζητημένη sequin δημιουργία, φτιαγμένη ξεκάθαρα για ένα sexy show girl…
Μετά τον πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, η δημοφιλέστατη pop diva Ντούα Λίπα, παντρεύτηκε τον καλό της στο Παλέρμο της Σικελίας. Οι αναφορές στο νυφικό της είναι αδιάκοπες τις τελευταίες μέρες. Αφού φόρεσε ταγιέρ Schiaparelli επί βρετανικού εδάφους, η 29χρονη Βρετανο-Αλβανίδα performer ήθελε να δείχνει νύφη «κανονική». Και αυτό δεν σημαίνει πως απέρριψε το sexy glam style!
Το μαγικό άγγιγμα του Mathieu Blazy στον οίκο Chanel, αντιπροσώπευε σίγουρα την καλλιτεχνική της προσωπικότητα.
Ηταν μάλιστα το πρώτο couture νυφικό που σχεδίασε από τη στιγμή που ανέλαβε το διευθυντικό πόστο στη γαλλική αυτοκρατορία.
.Σε «mermaid» γραμμή, με halter κόψιμο στο λαιμό και ολόγυμνη πλάτη, είδαμε μια απαστράπτουσα sequin τουαλέτα στολισμένη από ατέλειωτα φτερά και πετράδια. Το τούλινο πέπλο της τραγουδίστριας έφθανε τα έξι μέτρα.
Όπως ανακοίνωσε το ατελιέ Chanel «Είναι τιμή που την ντύσαμε σε αυτή την πολύ ξεχωριστή μέτρα».
Η Ντούα είπε το «ναι» στον 35χρονο Αγγλο ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ με σκηνικό το αρχοντικό του «Γατόπαρδου» και οι συνολικοί εορτασμοί στην περιοχή κόστισαν σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια.
Πιο συγκεκριμένα, το νυφικό κατασκευάστηκε και κεντήθηκε στο χέρι με 480.000 χάντρες. Το εφαρμοστό μπούστο με halter λαιμόκοψη ήταν έξτρα διακοσμημένο με trompe-l'œil κοσμήματα και κρύσταλλα. Χρειάστηκαν συνολικά 1.155 ώρες χειροποίητης εργασίας από τις κεντήστρες. Η «ουρά» είχε 25.000 φτερά και τα γοβάκια ήταν custom ειδικά για τη Ντούα.
Μαζί με το custom κοστούμι Louis Vuitton του γαμπρού, τα fashion περιοδικά έκριναν πως πρόκειται για το κορυφαίο ζευγάρι νεονύμφων σε ενδυματολογική επίδοση τα τελευταία χρόνια.
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