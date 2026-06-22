Ντούα Λίπα: Τo πρώτο Chanel νυφικό by Mathieu Blazy, με αμέτρητες χάντρες και φτερά

Μετά τον πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, η δημοφιλέστατη pop diva Ντούα Λίπα, παντρεύτηκε τον καλό της στο Παλέρμο της Σικελίας. Οι αναφορές στο νυφικό της είναι αδιάκοπες τις τελευταίες μέρες. Αφού φόρεσε ταγιέρ Schiaparelli επί βρετανικού εδάφους, η 29χρονη Βρετανο-Αλβανίδα performer ήθελε να δείχνει νύφη «κανονική». Και αυτό δεν σημαίνει πως απέρριψε το sexy glam style!

Το μαγικό άγγιγμα του Mathieu Blazy στον οίκο Chanel, αντιπροσώπευε σίγουρα την καλλιτεχνική της προσωπικότητα.

Ηταν μάλιστα το πρώτο couture νυφικό που σχεδίασε από τη στιγμή που ανέλαβε το διευθυντικό πόστο στη γαλλική αυτοκρατορία.