Πάτρα: Συγκρούστηκε με πατίνι που οδηγούσε ανήλικος και έφυγε από το σημείο

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, ο κατηγορούμενος οδηγώντας αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε 16χρονος και στη συνέχεια ο 16χρονος συγκρούστηκε με έτερο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο ανήλικος.

Ο κατηγορούμενος μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και άφησε αβοήθητο τον 16χρονο τραυματία, ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη, χθες το βράδυ έξω, από την οικία του. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.