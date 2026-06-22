Τέσσερις στάσεις στην Αχαΐα, την Τρίτη, για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποιεί αύριο, Τρίτη, περιοδεία στην Πάτρα με πρόγραμμα επισκέψεων σε υποδομές υγείας και βιοφαρμακευτικής έρευνας της πόλης.

Πρώτος σταθμός της ημέρας είναι τα εγκαίνια του νέου Ερευνητικού Κέντρου της ΒΙΑΝΕΞ στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Η εταιρεία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εγχώριους παραγωγούς φαρμακευτικών προϊόντων, και η ανακοίνωση της νέας εγκατάστασης τοποθετείται στο πλαίσιο της αναζωογόνησης της βιοτεχνολογικής παρουσίας στην Πελοπόννησο.

Στη συνέχεια, ο υπουργός θα επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και τη Νέα Ογκολογική Μονάδα του Ιδρύματος Λάτση, που βρίσκεται εντός του νοσοκομείου.

Τελευταίος σταθμός είναι το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας, όπου έχει εγκατασταθεί νέος μαγνητικός τομογράφος, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.