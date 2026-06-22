Μήνυμα Δημητριάδη από την ΟΝΝΕΔ Κηφισιάς: «Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα»

Ένα βίντεο δημοσίευσε χθες η ΟΝΝΕΔ Κηφισιάς από τη συνάντηση που είχε πριν από λίγες ημέρες με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης εξέφρασε με σαφήνεια τη στήριξή του προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, αυτά είναι αυτονόητα. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει». Παράλληλα έκανε αναφορά στον παππού του και στη συμβουλή που του είχε δώσει:

«Δεν πας πουθενά χωρίς τους φίλους σου».

Ο κ. Δημητριάδης βρίσκεται συχνά σε επαφή με κομματικά στελέχη και ιδιαίτερα με τα μέλη της ΟΝΝΕΔ. Άλλωστε, και ο ίδιος έχει διατελέσει μέλος της ΟΝΝΕΔ.