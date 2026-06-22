Σαπίζουν τα όργανα γυμναστικής στην Πλαζ της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Στο σημείο όπου θα έπρεπε να ασκούνται οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένοι, στέκονται σιωπηλά μεταλλικά ερείπια. Τα όργανα γυμναστικής ανοιχτού χώρου στην Πλαζ της Πάτρας μοιάζουν εγκαταλελειμμένα.

Μπάρες ανύψωσης που σαλεύουν στο αέρα, σκαμπανεβάσματα με οξειδωμένες λαβές, στατικοί ποδηλατοεργομέτρους με σπασμένα πεντάλια. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζει σήμερα ο επισκέπτης. Ορισμένες κατασκευές έχουν κλίσεις που τρομάζουν, ενώ η σκουριά έχει «φάει» μέχρι και τα στηρίγματα.

Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο αισθητικός, αλλά και ασφάλειας καθώς ο οξειδωμένος εξοπλισμός υπαίθριου χώρου μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

ΦΩΤΟ: Από την ομάδα, "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται"