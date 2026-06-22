Βρετανία: Ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Κιρ Στάρμερ- «Άκουσα το κόμμα μου- Σταδιακή η αποχώρησή μου»

Ο Bρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Κάνοντας απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του ο Κιρ Στάρμερ, με διάγγελμα μπροστά στην Ντάουνινγκ Στριτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του εστιάζοντας στη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα και κάνοντας μια αναφορά στην οικονομική κατάσταση στη χώρα του. «Τώρα τίθεται το ερώτημα: όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά εάν είμαι εγώ ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παραιτούμαι», δήλωσε ο Στάρμερ.

Όπως είπε ενημέρωσε σχετικά τον Βασιλειά Κάρολο για την απόφασή του, ανακοινώνοντας ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια» δήλωσε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του.