Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Βρετανία: Ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Κιρ Στάρμερ- «Άκουσα το κόμμα μου- Σταδιακή η αποχώρησή μου»

Βρετανία: Ανακοίνωσε την παραίτησή του ο...

Κάνοντας απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του ο Κιρ Στάρμερ, με διάγγελμα μπροστά στην Ντάουνινγκ Στριτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του

Ο Bρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Κάνοντας απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του ο Κιρ Στάρμερ, με διάγγελμα μπροστά στην Ντάουνινγκ Στριτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του εστιάζοντας στη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα και κάνοντας μια αναφορά στην οικονομική κατάσταση στη χώρα του. «Τώρα τίθεται το ερώτημα: όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά εάν είμαι εγώ ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παραιτούμαι», δήλωσε ο Στάρμερ.

Όπως είπε ενημέρωσε σχετικά τον Βασιλειά Κάρολο για την απόφασή του, ανακοινώνοντας ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια» δήλωσε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του.

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς η ΕΛΑΣ «έδεσε» τον δράστη- Οι αντιφάσεις και το βίντεο

Κεφαλονιά: Χειροπέδες σε 6 άτομα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Επίθεση σε αστυνομικούς

Φωτιά σε πλοιάριο στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Mεγάλη Βρετανία Κιρ Στάρμερ
Ειδήσεις
Πολιτική
["M\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7 \u0392\u03c1\u03b5\u03c4\u03b1\u03bd\u03af\u03b1"," \u039a\u03b9\u03c1 \u03a3\u03c4\u03ac\u03c1\u03bc\u03b5\u03c1"]
835463
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις