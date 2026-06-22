Πέθανε o ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης - Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Στην ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, κάνοντας λόγο για έναν πολυτάλαντο καλλιτέχνη και «ακάματο εργάτη» του θεάτρου.

«Με απέραντη θλίψη μάθαμε ότι απεχώρησε από τη ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο… Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης… Θα μας λείπεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.