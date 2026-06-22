Με τη statement κομψότητα Ralph Lauren «άνοιξε» η ανδρική εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο

Celebrities που φημίζονται για το style τους λάμπρυναν το show του βασιλιά της αμερικάνικης μόδας Ralph Lauren την πρώτη μέρα της ανδρικής εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο.

Οι Lewis Hamilton, Colman Domingo, Maluma, Tom Hiddleston, Scott Eastwood κατεφθασαν μεταξύ άλλων για να χειροκροτήσουν τις προτάσεις των σειρών Purple Label και Polo Ralph Lauren στο ομώνυμο palazzo στην καρδιά της ιταλικής μεγαλούπολης.