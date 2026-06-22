Με τη statement κομψότητα Ralph Lauren «άνοιξε» η ανδρική εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο

Lewis Hamilton, Colman Domingo, Maluma, Tom Hiddleston ως icons ήταν στο επίκεντρο της προσοχής
Celebrities που φημίζονται για το style τους λάμπρυναν το show του βασιλιά της αμερικάνικης μόδας Ralph Lauren την πρώτη μέρα της ανδρικής εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο.
Οι Lewis Hamilton, Colman Domingo, Maluma, Tom Hiddleston, Scott Eastwood κατεφθασαν μεταξύ άλλων για να χειροκροτήσουν τις προτάσεις των σειρών Purple Label και Polo Ralph Lauren στο ομώνυμο palazzo στην καρδιά της ιταλικής μεγαλούπολης.
Όπως πάντα τα μοντέλα ανέδειξαν σύνολα ενός σύγχρονου τζέντλεμαν, που λατρεύει τον αθλητισμό και τη σύγχρονη εξοχή. Για την επόμενη άνοιξη, τα ανοιχτόχρωμα παντελόνια, τα ναυτικά μπλε ή μπεζ blazers και οι ανδροπρεπείς ρίγες θα κάνουν θραύση στους κυρίους. Ταυτόχρονα, για πιο casual εμφανίσεις, προτείνονται τζιν τζάκετ, πολύχρωμα καρό και ταμπέλες με επιρροές από κολέγια και αθλητικές ομάδες…Οι ειδικοί διέκριναν και μια ασιατική κλίση στις σιλουέτες. Το διαδίκτυο γέμισε με στιγμιότυπα της επίδειξης.
Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χίντλεστον που ανέκαθεν χαρακτηριζόταν έμφυτα chic, αναμφίβολα πάντως επιβεβαίωσε τη φήμη του.
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