Μάρω Κοντού: Για 8η μέρα στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Η αγαπημένη ηθοποιός συμπλήρωσε την Κυριακή 21 Ιουνίου, τα 92 της χρόνια, με τα γενέθλιά της να τη βρίσκουν στο νοσοκομείο.
Η Μάρω Κοντού παραμένει στο νοσοκομείο «Αττικόν» με τους γιατρούς να παρακολουθούν καθημερινά την κατάσταση της υγείας της. Η ηθοποιός νοσηλεύεται σε δωμάτιο του Καρδιολογικού Τμήματος και όχι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία κάποια χειρουργική επέμβαση.
Η Μάρω Κοντού έχει τραυματιστεί στο ισχίο μετά από πτώση, ενώ όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Katerina» υπάρχουν και ορισμένα επιπλέον ζητήματα υγείας που παρακολουθούν οι θεράποντες γιατροί της.
Η αγαπημένη ηθοποιός συμπλήρωσε την Κυριακή 21 Ιουνίου, τα 92 της χρόνια, με τα γενέθλιά της να τη βρίσκουν στο νοσοκομείο.
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