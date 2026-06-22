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Μάρω Κοντού: Για 8η μέρα στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Μάρω Κοντού: Για 8η μέρα στο νοσοκομείο ...

Η αγαπημένη ηθοποιός συμπλήρωσε την Κυριακή 21 Ιουνίου, τα 92 της χρόνια, με τα γενέθλιά της να τη βρίσκουν στο νοσοκομείο.

Η Μάρω Κοντού παραμένει στο νοσοκομείο «Αττικόν» με τους γιατρούς να παρακολουθούν καθημερινά την κατάσταση της υγείας της. Η ηθοποιός  νοσηλεύεται σε δωμάτιο του Καρδιολογικού Τμήματος και όχι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η Μάρω Κοντού έχει τραυματιστεί στο ισχίο μετά από πτώση, ενώ όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Katerina» υπάρχουν και ορισμένα επιπλέον ζητήματα υγείας που παρακολουθούν οι θεράποντες γιατροί της.

Η αγαπημένη ηθοποιός συμπλήρωσε την Κυριακή 21 Ιουνίου, τα 92 της χρόνια, με τα γενέθλιά της να τη βρίσκουν στο νοσοκομείο.

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#tags Μάρω Κοντού
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