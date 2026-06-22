Κ. Σβόλης: Δήμαρχε Πατρέων το τρένο δεν είναι εργαλείο μικροπολιτικής

"Το θέμα της διέλευσης του τρένου στην πόλη της Πάτρας ταλανίζει τους δημότες εδώ και πολλά έτη. Αποτελεί, όμως, και μέσο εργαλειοποίησης από τον Δήμαρχο Πατρέων για άσκηση μικροπολιτικής" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Σβόλη και συνεχίζει:

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μία ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2019 για την υπογειοποίηση του τρένου. Μία απόφαση που βασίστηκε και στη λανθασμένη εκτίμηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ότι το κόστος της πλήρους υπογειοποίησης ήταν κάτω των 300 εκ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, ισχύει η απόφαση αυτή, η οποία, καλή ή κακή, εφαρμόσιμη ή μη, ρεαλιστική ή φαραωνική, αποτελεί χρήσιμο όπλο στα χέρια του εκάστοτε Δημάρχου που συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μία ομόφωνη απόφαση αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο.

Ο κ. Πελετίδης επαναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της διέλευσης του τρένου και ζητά νέα απόφαση. Ελλοχεύει ο κίνδυνος, η ομόφωνη αυτή απόφαση να μετατραπεί σε απόφαση κατά πλειοψηφία και να αποδυναμωθεί η διαπραγματευτική ισχύς της πόλης στα κέντρα εξουσίας.

Βέβαια, αν κρίνουμε από την πρόσφατη άρνηση του κ. Πελετίδη να συμμετάσχει σε ανάλογη σύσκεψη στην Αθήνα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Δήμαρχος Πατρέων αδιαφορεί για τις θεσμικές συναντήσεις και μεριμνά, ως «καλός άνθρωπος», να αποδείξει στους δημότες ότι κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ενδιαφέρεται για το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.

Η «Πάτρα Ενωμένη» προτρέπει τον Δήμαρχο Πατρέων να εγκαταλείψει τους λεονταρισμούς, να διαβουλεύεται με τα κέντρα εξουσίας και να μην υιοθετεί προπαγανδιστικές και ψηφοθηρικές πολιτικές.

Υπάρχει η θέση της κεντρικής διοίκησης για την έλευση του τρένου στο Ρίο, για την προστασία του αστικού ιστού στην πόλη και για την κατασκευή γραμμής τραμ. Σε αυτούς τους άξονες, και έχοντας την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο και μέγιστο δυνατό για την πόλη μας.

Σε κάθε περίπτωση, και μετά από τόσα χρόνια παλινωδίας, σε ό,τι αφορά τη χάραξη της γραμμής, στην απευκταία περίπτωση απόρριψης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την υπογειοποίηση όταν προταθεί, ας επανεξεταστεί και η πρωταρχική σκέψη, η περιμετρική χάραξη.

Το μέλλον της πόλης δεν μπορεί να υποτάσσεται σε μικροκομματικές σκοπιμότητες και επικοινωνιακές παραστάσεις. Η Πάτρα χρειάζεται έργα, συνεργασίες και αποτελεσματική εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα για την πόλη και τους δημότες της!!!