Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ποζάρι με την κόρη του, πριγκίπισσα Σάρλοτ

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα νέο στιγμιότυπο του πρίγκιπα Ουίλιαμ με την κόρη του, πριγκίπισσα Σάρλοτ με αφορμή τα 44α γενέθλιά του τα οποία συνέπεσαν με την Ημέρα του Πατέρα.

Το στιγμιότυπο το οποίο τραβήχτηκε στις 13 Ιουνίου στους κήπους του Παλατιού του Κένσινγκτον αμέσως μετά την επίσημη στρατιωτική παρέλαση Trooping the Colour προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου, συνοδευόταν από ένα θερμό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους: «Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και την Ημέρα του Πατέρα στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου! Σ' αγαπάμε πάρα πολύ» έγραψαν.

Παράλληλα από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στα Instagram Stories δημοσιεύθηκε μια παλαιότερη εικόνα του βασιλιά Καρόλου με τον πρωτότοκο γιο του. Το στιγμιότυπο είχε τραβηχτεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Countdown to COP30» τον Οκτώβριο του 2025 και συνοδευόταν από τη ευχή: «Χρόνια Πολλά στον πρίγκιπα της Ουαλίας».