Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Η φάρσα της Ντορέττας Παπαδημητρίου με την αδερφή της στη μητέρα τους

Η φάρσα της Ντορέττας Παπαδημητρίου με ...

«Βρε παιδάκι μου γιατί μου τα κάνεις αυτά;»

Φάρσα στη μητέρα τους έκαναν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η αδελφή της Ελίνα.

Τηλεφώνησαν ταυτόχρονα στη μητέρα τους και έκλεισαν αμέσως, περιμένοντας να δουν ποια από τις δύο θα επιλέξει να καλέσει πίσω πρώτη. Η φάρσα που της έκαναν είχε μόλις ξεκινήσει.

Εκείνη τελικά επέστρεψε την κλήση στην Ελίνα, με την Ντορέττα να προσποιείται πως ενοχλήθηκε και να τη ρωτάει με χιούμορ γιατί δεν πήρε πρώτα εκείνη. Η μητέρα της προσπάθησε να εξηγήσει πως η Ελίνα ήταν εκείνη που είχε καλέσει πρώτη, όμως η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνέχισε, λέγοντας πως κανονικά θα έπρεπε να πάρει και τις δύο μαζί.

Το σκηνικό φυσικά κατέληξε σε γέλια, αφού καμία από τις δύο αδερφές δεν κατάφερε να κρατήσει για πολύ τον σοβαρό της ρόλο. Λίγο αργότερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκάλυψε στη μητέρα της πως όλο αυτό ήταν μια φάρσα για βίντεο στο TikTok. Η αντίδρασή της ήταν απολαυστική, καθώς της είπε με παράπονο: «Και βάζετε κι εμένα μέσα; Βρε παιδάκι μου, γιατί μου τα κάνεις αυτά;». 

Ειδήσεις Τώρα

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς η ΕΛΑΣ «έδεσε» τον δράστη- Οι αντιφάσεις και το βίντεο

Γαστούνη: Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της

Φωτιά σε πλοιάριο στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φάρσα Ντορέττα Παπαδημητρίου
Spotlight
["\u03a6\u03ac\u03c1\u03c3\u03b1","\u039d\u03c4\u03bf\u03c1\u03ad\u03c4\u03c4\u03b1 \u03a0\u03b1\u03c0\u03b1\u03b4\u03b7\u03bc\u03b7\u03c4\u03c1\u03af\u03bf\u03c5"]
835454
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight