Η φάρσα της Ντορέττας Παπαδημητρίου με την αδερφή της στη μητέρα τους

Φάρσα στη μητέρα τους έκαναν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η αδελφή της Ελίνα.

Τηλεφώνησαν ταυτόχρονα στη μητέρα τους και έκλεισαν αμέσως, περιμένοντας να δουν ποια από τις δύο θα επιλέξει να καλέσει πίσω πρώτη. Η φάρσα που της έκαναν είχε μόλις ξεκινήσει.

Εκείνη τελικά επέστρεψε την κλήση στην Ελίνα, με την Ντορέττα να προσποιείται πως ενοχλήθηκε και να τη ρωτάει με χιούμορ γιατί δεν πήρε πρώτα εκείνη. Η μητέρα της προσπάθησε να εξηγήσει πως η Ελίνα ήταν εκείνη που είχε καλέσει πρώτη, όμως η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνέχισε, λέγοντας πως κανονικά θα έπρεπε να πάρει και τις δύο μαζί.

Το σκηνικό φυσικά κατέληξε σε γέλια, αφού καμία από τις δύο αδερφές δεν κατάφερε να κρατήσει για πολύ τον σοβαρό της ρόλο. Λίγο αργότερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκάλυψε στη μητέρα της πως όλο αυτό ήταν μια φάρσα για βίντεο στο TikTok. Η αντίδρασή της ήταν απολαυστική, καθώς της είπε με παράπονο: «Και βάζετε κι εμένα μέσα; Βρε παιδάκι μου, γιατί μου τα κάνεις αυτά;».