Γιώργος Σαμπάνης σε Σάσα Βεζένκοφ: Εμείς θέλουμε να φορέσεις ζακέτα, να μην αρρωσταίνεις για να σε κερδίζουμε δίκαια

Με χιούμορ υποδέχθηκε οΓιώργος Σαμπάνης τον Σάσα Βεζένκοφ στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται.

Την παρουσία του αστέρα του Ολυμπιακού στο μαγαζί ανακοίνωσε ο Νίκος Μακρόπουλος, ο οποίος αφού είπε ότι ο συνάδελφός του είναι «άρρωστος Παναθηναϊκός», στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι «έχουμε έναν πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας μαζί μας, τον Σάσα Βεζένκοφ».

«Αυτός είναι ο λόγος που το αγόρι μου (σ.σ. ο Γιώργος Σαμπάνης) είναι λίγο ανήσυχο. Παρόλα αυτά, νομίζω του χρόνου θα πάτε καλύτερα» συνέχισε ο Νίκος Μακρόπουλος, με τον Γιώργος Σαμπάνη να κάνει τον σταυρό του και να λέει «ο Θεός μαζί μας».

Στη συνέχεια, μάλιστα, ο Γιώργος Σαμπάνης εξήγησε ότι «εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν είμαι φυσιολογικός» και περιέγραψε μια ιστορία για να αιτιολογήσει τον χαρακτηρισμό αυτό: «Αφού πιάσαμε τις ιστορίες, προχθες χθές -είμαι τόσο άρρωστος για να καταλάβεις- την ώρα που κοιμόμουν, ήθελε η Ιωάννα (σ.σ. η σύντροφός του) να με ξυπνήσει και μου λέει "αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο που έχει συμβεί", και γυρνάω και της λέω: "υπέγραψε ο Ομπράντοβιτς;". Για να καταλάβεις πόσο άρρωστος. Ήθελε κάτι άλλο να μου πει, αλλά εγώ αυτό είπα μέσα στον ύπνο μου».

Ο Γιώργος Σαμπάνης κράτησε την καλύτερη ατάκα για το τέλος λέγοντας προς τον Βεζένκοφ: «Οπότε τι να κάνω Σάσα μου; Εμείς θέλουμε να φορέσεις ζακέτα, να είσαι καλά, να είσαι ζεστός, να μην αρρωσταίνεις για να σε κερδίζουμε δίκαια»