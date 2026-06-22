Γαστούνη: Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της

Σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία
Κακουργηματική δικογραφία έχει σχηματιστεί για θανάτωση ζώου εις βάρος της 60χρονης που έχει ταυτοποιήθηκε η 60χρονη γυναίκα που ευθύνεται για τον θανάσιμο τραυματισμό μικρής σκυλίτσας στη Γαστούνη.
Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της δικογραφίας και η διαβίβασή της στην Εισαγγελία Αμαλιάδας.Η 60χρονη έχει δώσει προφορική κατάθεση και έχει λάβει προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ανωμοτί, σύμφωνα με το ertnews.gr. Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.
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