Κ. Καρπέτας: Η Δυτική Ελλάδα δεν μπορεί να μένει στο περιθώριο της ανάπτυξης

Η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Κώστα Καρπέτα, καλεί την Περιφερειακή Αρχή την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, να απαντήσει για μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής.

"Οι περιφερειακοί σύμβουλοι «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» κατέθεσαν τις εξής ερωτήσεις:

Κ. Καρπέτας: Η Δυτική Ελλάδα εκτός του χάρτη ανάπτυξης

Ο επικεφαλής της παράταξης Κώστας Καρπέτας αναδεικνύει το ζήτημα της περιφερειακής ανισότητας σε βάρος της Δυτικής Ελλάδας. Όπως τονίζει, το υπό διαβούλευση νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία εντείνει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης της περιοχής, καθώς η Αχαΐα και ευρύτερα η Δυτική Ελλάδα δεν περιλαμβάνονται στους βασικούς μητροπολιτικούς και αναπτυξιακούς άξονες που σχεδιάζονται για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρά τις σημαντικές βιομηχανικές και λιμενικές υποδομές, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της περιοχής.

Ο κ. Καρπέτας χαρακτηρίζει το ζήτημα ως περιφερειακή ανισότητα με μακροχρόνιες συνέπειες στις επενδύσεις και την απασχόληση και ζητά να μάθει τη θέση της Περιφέρειας επί του σχεδίου, αν έχουν κατατεθεί παρατηρήσεις πριν τη λήξη της διαβούλευσης, ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για ισότιμη μεταχείριση, και αν έχει εκτιμηθεί το αναπτυξιακό κόστος διατήρησης των υφιστάμενων προβλέψεων.

Δ. Κωστακιώτης για Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών: Η Περιφέρεια θεατής στην υπόθεση της παραχώρησης

Ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας Δημήτρης Κωστακιώτης φέρνει προς συζήτηση το ζήτημα της παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών. Το εμβληματικό μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. αποδόθηκε στους πολίτες μετά την ολοκλήρωση έργου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα» με προϋπολογισμό 1,41 εκατ. ευρώ. Παρά τη σημαντική αυτή επένδυση, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει προχωρήσει στην παραχώρησή του για τη φιλοξενία εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, επικαλούμενο διαδικαστικά ζητήματα. Ο κ. Κωστακιώτης ασκεί κριτική τόσο στην Περιφερειακή Αρχή για την έλλειψη ενεργού ρόλου και πίεσης προς το Υπουργείο, όσο και στη Δημοτική Αρχή για «χλιαρή» αντίδραση επί του θέματος και ζητά να μάθει αν η Περιφέρεια προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε το αρχαίο Ωδείο να αποδοθεί πλήρως στους πολίτες ως ζωντανός χώρος πολιτισμού.

Ν. Κοτρωνιάς για γέφυρες Χαράδρου: Ένα ατελείωτο εργοτάξιο με τραγικό απολογισμό

Ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας Νίκος Κοτρωνιάς θέτει ένα από τα πλέον καυτά ζητήματα οδικής ασφάλειας της Πάτρας, αυτό της πολυετούς καθυστέρησης των έργων αποκατάστασης των γεφυρών της Περιμετρικής στην περιοχή του Χαράδρου. Το τμήμα της Περιμετρικής και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου που διέρχεται κάτω από τις υπό αποκατάσταση γέφυρες βρίσκεται εδώ και σειρά ετών σε καθεστώς εργοταξιακών παρεμβάσεων και κυκλοφοριακών περιορισμών, χωρίς οι πολίτες να γνωρίζουν επίσημα πότε θα ολοκληρωθεί το έργο. Η ανησυχία αυτή απέκτησε δραματική διάσταση με το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή, που στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπολίτες μας. Ο κ. Κοτρωνιάς ζητά από την Περιφερειακή Αρχή, πλήρη ενημέρωση για το αρχικό και το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, τις παρατάσεις που έχουν δοθεί και τους λόγους τους, τους αναδόχους και επιβλέποντες φορείς, τυχόν τεχνικά ή διοικητικά προβλήματα, καθώς και αν έχει εκπονηθεί επικαιροποιημένη μελέτη οδικής ασφάλειας και αν έχουν καταγραφεί στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Στην ίδια συνεδρίαση, η παράταξη θέτει επιπλέον δύο ερωτήσεις:

Ο Σάββας Αυγέρης (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) ζητά εξηγήσεις για το πρόβλημα πλημμύρας στην 50ή Επαρχιακή Οδό Πεντάλοφο - Στρογγυλοβούνι - Πηγάδια, η οποία μετατράπηκε ξανά σε λίμνη λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση έργου συντήρησης 5 εκατ. ευρώ, επαναλαμβάνοντας αντίστοιχο περιστατικό του 2021. Ο κ. Αυγέρης ζητά να μάθει αν διενεργήθηκε νέος τεχνικός έλεγχος και ποια μέτρα σχεδιάζονται ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο.

Ο Κώστας Διαμαντόπουλος (Π.Ε. Ηλείας) ζητά εξηγήσεις για τον αποκλεισμό της Ηλείας από την κρατική ενίσχυση de minimis προς τους καλλιεργητές μηδικής που επλήγησαν από τους περιορισμούς λόγω της ζωονόσου ευλογιάς. Όπως τονίζει ο κ. Διαμαντόπουλος, η Ηλεία μένει εκτός χωρίς σαφή τεκμηρίωσηκαι ζητά να μάθει με ποια κριτήρια κρίθηκε ο αποκλεισμός και ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε η Περιφέρεια πριν την έκδοση της απόφασης ώστε να ενταχθεί η Ηλεία".