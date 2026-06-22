Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Αχαΐας: Task Force για το Παραλιακό Μέτωπο της Πάτρας

"Το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, η σημαντικότερη αστική της παρέμβαση μετά το σχέδιο Βούλγαρη, παραμένει σε κατάσταση εκκρεμότητας. Δήμος Πατρέων, ΟΛΠΑ και ΟΣΕ κινούνται με διαφορετικές προτεραιότητες, χωρίς ουσιαστικό συντονισμό.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η καθυστέρηση, αλλά η σταδιακή συσσώρευση ασύμβατων επιλογών, που δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής για την πόλη".

Aυτό αναφέρει στην παρέμβασή του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Αχαΐας και η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

"Σχεδιασμός χωρίς κοινό υπόβαθρο

Η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στον Δήμο δημιούργησε υψηλές προσδοκίες που όμως ακόμα δεν επιβεβαιώνονται.

Στον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό δυστυχώς δεν δόθηκε πρώτο βραβείο αλλά τρία δεύτερα, δυσχεραίνοντας τις περαιτέρω εξελίξεις. Αναδείχθηκαν όλες οι βασικές ελλείψεις της προκήρυξης όπως η μη ενσωμάτωση κρίσιμων σχεδιαστικών δεδομένων για τη διέλευση του σιδηρόδρομου κ.α.

Η προσπάθεια εκ των υστέρων σύνθεσης προτάσεων διαφορετικής φιλοσοφίας από στελέχη των τριών Β βραβείων αναδεικνύει τα όρια αυτής της επιλογής. Στην πράξη, τέτοιες προσεγγίσεις σπάνια παράγουν συνεκτικό αποτέλεσμα αλλά μάλλον είναι διεκπεραιωτικού χαρακτήρα με χαμηλό τον πήχη.

Παράλληλα, η απουσία οριστικής σιδηροδρομικής λύσης δημιουργεί έναν κρίσιμο κίνδυνο: μελλοντικές επιλογές να αναιρέσουν εκ των υστέρων παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο.

Το Χρονικό της Σιδηροδρομικής «Οδύσσειας» (2000–2026)

Από το 2000, η σύνδεση της Πάτρας παραμένει εγκλωβισμένη σε πολιτικές σκοπιμότητες και διοικητική ανεπάρκεια:

• 2000–2010: Εγκατάλειψη του παλαιού δικτύου και κατασκευή της νέας γραμμής με ρυθμούς χελώνας.

• 2010–2015: Εισαγωγή του σεναρίου υπογειοποίησης (Ρίο–Κέντρο–Λιμάνι). Η τοπική κοινωνία απορρίπτει τις πρόχειρες επιφανειακές λύσεις.

• 2016–2019: Η υπογειοποίηση γίνεται πεδίο προεκλογικής παροχολογίας. Ο Δήμος απαιτεί πλήρη υπογειοποίηση, η ΕΡΓΟΣΕ αντιπροτείνει μερική.

• 2020–2023: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει επανειλημμένα τη χρηματοδότηση λόγω ανωριμότητας των μελετών και χαμηλών φορτίων. Η πόλη εμμένει στο «υπογειοποίηση ή τίποτα».

• 2026: Η γραμμή Κιάτο–Ρίο ολοκληρώνεται τεχνικά, αλλά η σύνδεση με το κέντρο και το λιμάνι της Πάτρας παραμένει μετέωρη.

Αποσπασματικοί σχεδιασμοί

Την ίδια στιγμή, προωθούνται επιμέρους παρεμβάσεις χωρίς επαρκή σύγκλιση και διαβούλευση. Το Master Plan του ΟΛΠΑ, αν και θεσμοθετημένο, εγείρει ερωτήματα ως προς τη συμβατότητά των χρήσεων που υιοθετεί, με τον αστικό χαρακτήρα της περιοχής και δη του θεσμοθετημένου παραδοσιακού τμήματός της, ενώ άλλες πρωτοβουλίες προχωρούν ανεξάρτητα. Η Περιφέρεια ανακοινώνει την ανέγερση νέου κολυμβητηρίου στην περιοχή της Αγυιάς.

Ωστόσο, ένα είναι σαφές: παραλιακό μέτωπο, σιδηρόδρομος και λιμάνι αποτελούν ένα ενιαίο τεχνικό και χωρικό σύστημα. Η αποσπασματική αντιμετώπισή τους οδηγεί σε αναποτελεσματική αξιοποίηση πόρων και περιορίζει τις δυνατότητες της πόλης.

Η Πρόταση του ΣΑΝΑ: Μεθοδολογία 2 Σταδίων

Ως θεσμικός θεματοφύλακας της πόλης, ο ΣΑΝΑ καταθέτει μια ξεκάθαρη πρόταση:

• Στάδιο Α' - Πολεοδομική Συμφωνία: Συνομολόγηση σε ένα ενιαίο Master Plan (χρήσεις γης, κτίρια, κυκλοφορία, οριστική λύση τρένου).

• Στάδιο Β' - Αρχιτεκτονικές Προμελέτες: Εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών πάνω στον κοινό άξονα και ορθολογική ιεράρχηση βάσει κόστους.

Το Εργαλείο: Συγκρότηση Task Force

Για να γίνει πράξη το Στάδιο Α' και να σταματήσουν οι άκαρπες αντιπαραθέσεις, προτείνουμε τη δημιουργία μιας Κοινής Τεχνικής Ομάδας Έργου (Task Force) υπό τον συντονισμό του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του ΣΑΝΑ.

Σε αυτήν θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι διευθύνσεις μελετών του Δήμου Πατρέων, του ΟΛΠΑ και του ΟΣΕ, με τη στήριξη των Επιμελητηρίων, αποτυπώνοντας τα σχέδιά τους σε έναν κοινό ψηφιακό χάρτη.

Ανοιχτή Πλατφόρμα και Δημόσια Λογοδοσία

Για να μην αποτελέσει η Task Force ένα ακόμη γραφειοκρατικό ευχολόγιο, εισάγουμε έναν απαράβατο όρο: την απόλυτη διαφάνεια.

Ο κοινός ψηφιακός χάρτης και η πρόοδος των εργασιών θα είναι προσβάσιμα στους πολίτες μέσω ανοιχτής διαδικτυακής πλατφόρμας. Κάθε βήμα, καθυστέρηση ή άρνηση συνεργασίας θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο.

Η εποχή που οι φορείς οχυρώνονταν πίσω από το σκοτάδι των συναρμοδιοτήτων για να μεταθέσουν τις ευθύνες τους τελείωσε. Μπαίνει τέλος και στην επικοινωνιακή καπηλεία, όπου στις επιτυχίες συνωστίζονται όλοι και στις αποτυχίες φταίνε πάντα «οι άλλοι». Όλοι πλέον καλούνται να λογοδοτήσουν επώνυμα, δημόσια και επί τόπου, ενώπιον της πόλης.

Η Πάτρα δεν έχει άλλα περιθώρια για χαμένες ευκαιρίες και επικοινωνιακές φούσκες.

Ένα ανοιχτό στοίχημα για την πόλη

Το παραλιακό μέτωπο δεν είναι απλώς ένα έργο ανάπλασης. Είναι ένα κρίσιμο στοίχημα για τη σχέση της Πάτρας με τη θάλασσα, την οικονομία της και τον ρόλο της στον ευρύτερο χώρο.

Το πραγματικό ερώτημα δεν αφορά μόνο τη μορφή της τελικής λύσης, αλλά το αν η πόλη μπορεί να διαμορφώσει έναν αποτελεσματικό τρόπο συλλογικής απόφασης.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει όχι μόνο το συγκεκριμένο έργο, αλλά και τη δυνατότητα της Πάτρας να σχεδιάζει με συνοχή το μέλλον της".