Πανελλήνιες 2026: Στη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι

Με το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» συνεχίζονται σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελλήνιων 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.

Η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

Αυτή την εβδομάδα, οι εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασηςμέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά).

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα: των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες.