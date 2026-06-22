Σε πτώση το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για οδικό χάρτη 60 ημερών και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά καθώς οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στα σημάδια προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση του Κατάρ και του Πακιστάν, που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την εξασφάλιση μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, γεγονός που οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Το αργό τύπου Brent υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι και διαπραγματεύεται σε τιμές κοντά στα 79 δολάρια στις συναλλαγές της Δευτέρας (22.6.2026) εξανεμίζοντας τα προηγούμενα κέρδη του.

Ίδια κίνηση ακολουθεί και το αργό τύπου WTI που υποχωρεί προς τα 75 δολάρια το βαρέλι από τα 78 που είχε φτάσει νωρίτερα, καθώς η αγορά άνοιξε με απότομη άνοδο στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για νέα πλήγματα εάν η Χεζμπολάχ συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ ενώ προειδοποίησε και την Τεχεράνη να μην κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αργότερα ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις συνομιλίες σε απάντηση στα σχόλια του Τραμπ, αν και πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις ανέφεραν ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ οι παραγωγοί στον Περσικό Κόλπο ετοιμάζονται να αυξήσουν την παραγωγή.