Πυροβολισμοί σε λύκειο στις Φιλιππίνες: 3 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε λύκειο των Φιλιππίνων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας και σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλα πέντε έχουν τραυματιστεί.

Δύο άτομα, αμφότεροι άνδρες, μπήκαν στο San Jose National High School στην πόλη Τακλομπάν και άνοιξαν πυρ σκορπίζοντας τον πανικό.

Αμφότεροι έχουν συλληφθεί και σύμφωνα με το Associated Press, ο ένας είναι μόλις 15 ετών, ενώ ο δεύτερος κατάφερε αρχικά να ξεφύγει αλλά συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος είχε πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού και πήρε την απόφαση να εκδικηθεί.