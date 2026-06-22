Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Στροφάδες

Σημειώθηκε στις 6:30
Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:30, σε απόσταση 310 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 59 χλμ. δυτικά των Στροφάδων.
ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες
Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ο 43χρονος Σκοπιανός ισχυρίζεται πως είχαν ερωτική σχέση
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει ρεκόρ στις δηλωμένες υπερωρίες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr