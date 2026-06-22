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Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Στροφάδες

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας ...

Σημειώθηκε στις 6:30

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:30, σε απόσταση 310 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 59 χλμ. δυτικά των Στροφάδων.

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#tags Σεισμός
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