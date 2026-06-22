Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Συνελήφθη η μητέρα του 7μηνών βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα και το οποίο φέρει κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η εισαγωγή του 7 μηνών βρέφους Ρομά, έγινε το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφαλεια.

Από την πλευρά τους, οι γονείς υποστηρίζουν, οτι το παιδί έπεσε από το κρεβάτι που το ειχαν, ανάμεσα σε δυο μαξιλάρια, την στιγμή που η μητέρα έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί.