Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Φέρει κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι
Συνελήφθη η μητέρα του 7μηνών βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα και το οποίο φέρει κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
Η εισαγωγή του 7 μηνών βρέφους Ρομά, έγινε το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφαλεια.
Από την πλευρά τους, οι γονείς υποστηρίζουν, οτι το παιδί έπεσε από το κρεβάτι που το ειχαν, ανάμεσα σε δυο μαξιλάρια, την στιγμή που η μητέρα έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί.
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