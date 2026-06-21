Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα

Το ταξίδι του τροπαίου της ΑΕΚ συνεχίζεται ανά την Ελλάδα και το βράδυ της Κυριακής (21.06.2026) βρέθηκε στην Πάτρα, προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να το θαυμάσουν, αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Η κούπα του πρωταθλήματος της Ένωσης “τράβηξε” και τον Μάριο Ηλιόπουλο στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Όπως έκανε και στην Καλαμάτα, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε και στην Πάτρα και μάλιστα, προχώρησε και σε αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητοδρόμιου στην περιοχή της Χαλανδρίτσας.

Θα αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός αγάπης, ένα γεγονός που θα κάνει “σεισμό”. Η έκπληξη της βραδιάς. Αυτό που αναγεννήθηκε από την μεγάλη μου αγάπη, τον αθλητισμό και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έβαλα προ ολίγων ημερών την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης, για την κατασκευή του καλύτερου, διεθνών προδιαγραφών, αυτοκινητοδρομίου εδώ στην Πάτρα” ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ.