«Μπουρλότο» Τραμπ στις διαπραγματεύσεις μετά τις απειλές για τα Στενά του Ορμούζ

«Να μετράτε τα λόγια σας» λέει η Τεχεράνη
Έχουν «βαλτώσει» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ στους διαπραγματευτές της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ
Η αντιπροσωπεία του Ιράν αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.
Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους», χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ.
«Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.
Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν.
«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Fox News.
«Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια».
Ο Τραμπ απείλησε με νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν ενώ αναφορικά με τους διαπραγματευτές τους είπε πως «τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα.
Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα».
Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να γίνουν ο «φύλακας άγγελος» των Στενών του Ορμούζ και να πάρουν το 20% του πετρελαίου που διέρχεται από την θαλάσσια οδό.
Ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».
Τι λένε τα Ιρανικά ΜΜΕ
Οι σημερινές συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.
Λίγο νωρίτερα, ένα μέλος της ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης είπε ότι οριστικοποιήθηκε ένα προσχέδιο απόφασης που αφορά την εξαίρεση του ιρανικού πετρελαίου από τις αμερικανικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η απόφαση εξαίρεσης από τις κυρώσεις πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.
Ο Γκαλιμπάφ απαντά στις απειλές Τραμπ
Σε υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή της χώρας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, να ξεκαθαρίσει πως η Τεχεράνη δεν υποχωρεί παρά τις πιέσεις.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι απειλές και πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν δεν έχουν επιτύχει τον στόχο τους, υποστηρίζοντας ότι η στάση της Ουάσινγκτον δείχνει αδυναμία και όχι ισχύ.
«Αν οι απειλές τους είχαν αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι προετοιμασμένες για κάθε πιθανή εξέλιξη και διαθέτουν επιλογές αντίδρασης.
«Καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε αυτοί που θα δράσουμε», τόνισε.
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