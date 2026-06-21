«Μπουρλότο» Τραμπ στις διαπραγματεύσεις μετά τις απειλές για τα Στενά του Ορμούζ

Έχουν «βαλτώσει» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ στους διαπραγματευτές της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ

Η αντιπροσωπεία του Ιράν αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους», χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ.

«Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν.

«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Fox News.

«Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια».

Ο Τραμπ απείλησε με νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν ενώ αναφορικά με τους διαπραγματευτές τους είπε πως «τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα.

Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να γίνουν ο «φύλακας άγγελος» των Στενών του Ορμούζ και να πάρουν το 20% του πετρελαίου που διέρχεται από την θαλάσσια οδό.

Ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».