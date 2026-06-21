Πάτρα: Εισβολή ομάδας ατόμων σε κατάστημα στο Ρίο

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάστημα της παραλιακής περιοχής του Ρίου, όταν ομάδα περίπου 15 ατόμων εισέβαλε στον χώρο υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά την αποχώρησή τους σημειώθηκε ένταση, με αποτέλεσμα να δεχθούν επίθεση ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ένας θαμώνας. Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν ελαφρά από χτυπήματα και δεν χρειάστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να νοσηλευτούν.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ορισμένα από τα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο φέρονται να είχαν στην κατοχή τους όπλα, στοιχείο που εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η Αστυνομία συλλέγει καταθέσεις και αναζητά στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του επεισοδίου.