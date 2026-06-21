Πάτρα; Καταγγελία για επίθεση σε 17χρονη- Αναζητείται ο δράστης

Νέο περιστατικό βίας με θύμα ανήλικη καταγγέλθηκε στην Πάτρα, με την Αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα μιας 17χρονης, νεαρός φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, έξω από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου επικρατούσε αυξημένη κίνηση.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και να ταυτοποιηθεί ο φερόμενος ως δράστης.