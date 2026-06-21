Άγρια επίθεση στα Υψηλά Αλώνια: Τρεις τραυματίες, ένας σε σοβαρή κατάσταση

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε σε τρία νεαρά άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να ήταν οπλισμένοι με ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανηλίκων, ενός 17χρονου και μίας 17χρονης, καθώς και ενός 22χρονου.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρότερα από τους υπόλοιπους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα των δραστών. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους στην επίθεση