«Τα κλείνετε και δεν θα επιστρέψετε καν στη γ... σας χώρα»: Ο Τραμπ απειλεί τους διαπραγματευτές του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να «καταλάβουν» τα Στενά του Ορμούζ εάν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν και απείλησε την ιρανική αντιπροσωπεία που διαπραγματεύεται στην Ελβετία.

«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών με το Fox News. «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια».

Το Σάββατο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι θα κλείσει τα Στενά λόγω των φερόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ και της «μη εφαρμογής» της πρώτης ρήτρας της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου από τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν και με συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.

«Τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ ότι είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα».