Τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας ( ΔΕΕΠ ) Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης , ο οποίος απηύθυνε κεντρική ομιλία.

Το παρών έδωσαν επίσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας, κ. Ιάσονας Φωτήλας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, η Βουλευτής Αχαϊας, κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Βουλευτής Αχαϊας, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, οι πολιτευτές Αχαΐας της ΝΔ, και Έφη Γιαννιά, κ. Ανδρέας Τσώκος, κ. Γιώργος Τσίρης, κ. Νίκος Σπηλιόπουλος, και Κατερίνα Καραφωτιά, κα Γιώτα Παυλοπούλου, κ. Γιάννης Κουκουβέλας, ο Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέλιος Κονταδάκης, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, κομματικά στελέχη και πλήθος μελών και φίλων της παράταξης.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας:

Ο κ. Πιερρακάκης, στην ομιλία του, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, συνδέοντας άρρηκτα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ευημερία. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη και με αυτή τη λογική κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση στην τελευταία ΔΕΘ, με αυτή τη λογική κάναμε τις τελευταίες ημέρες τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, με αυτή τη λογική αξιοποιούμε κάθε ευρώ που έχουμε υπέρ των πολιτών, υπέρ των οικογενειών, για να μειώνουμε βάρη».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της κρίσης, επιτυγχάνοντας ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μειώνοντας την ανεργία σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η χώρα μας, από «παράδειγμα προς αποφυγή», αποτελεί πλέον πρότυπο μεταρρυθμίσεων και στρατηγικού σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν αποτελεί απλώς μια κίνηση εντυπωσιασμού, αλλά μια πράξη ευθύνης. Υπογράμμισε ότι κάθε ευρώ που εξοικονομείται από τους τόκους επιστρέφει άμεσα στην κοινωνία, ενισχύοντας την υγεία,

την παιδεία και τις υποδομές, με στόχο να μην μεταφερθεί το οικονομικό βάρος στις επόμενες γενιές.

Κλείνοντας, ο Υπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας για το μέλλον, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει δίπλα σε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη, ασκώντας πολιτική που «δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο». Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη και τους φίλους της παράταξης σε συστράτευση, επισημαίνοντας ότι κάθε βήμα μέχρι τις εκλογές του 2027 αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ζωής των πολιτών, με στόχο την ιστορική τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία θα εγγυηθεί τη σταθερή πορεία της χώρας προς την ευημερία.

Η τελετή των εγκαινίων κορυφώθηκε με το κόψιμο της κορδέλας από τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας, Μάκη Κατσιγιάννη, γεγονός που επισφράγισε την έναρξη της λειτουργίας των νέων γραφείων της οργάνωσης.

Της τελετής εγκαινίων προηγήθηκε διευρυμένη συνεδρίαση της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, οργανισμών και της παραγωγικής βάσης της περιοχής. Η συνεδρίαση αποτέλεσε μια ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου, κατά την οποία τέθηκαν υπόψη του Υπουργού και του κυβερνητικού κλιμακίου προβληματισμοί και προτάσεις, εστιάζοντας στις στρατηγικές και τα έργα που θα τονώσουν την αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας