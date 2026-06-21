Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ο 43χρονος Σκοπιανός ισχυρίζεται πως είχαν ερωτική σχέση

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία Χανίων μετά την εξαφάνιση – που τελικά αποδείχθηκε δολοφονία – της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνταν επί 22 μέρες. Νέα στοιχεία για το κίνητρο του φονικού, το οποίο ομολόγησε ότι διέπραξε ο 43χρονος ενοικιαστή της γυναίκας, ρίχνουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του, ο 43χρονος ενοικιαστής, αφού παραδέχτηκε ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας στα Χανιά, περιέγραψε στις αρχές τί ακριβώς συνέβη την 30η Μαΐου, την ημέρα θανάτου και εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως ανέφερε ο Σκοπιανός, φέρεται να είχε στο παρελθόν ερωτική σχέση με την 45χρονη.

Την μέρα του φονικού, όταν η γυναίκα πήγε στην μονοκατοικία που νοίκιαζε στον 43χρονο, φέρεται να του ζήτησε να βρεθούν ερωτικά και εκείνη την ημέρα, αλλά αυτός αρνήθηκε. Τότε οι δύο τους έκατσαν στο σπίτι και συζήτησαν για τις φθορές τους σπιτιού, πίνοντας μπύρες. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, φέρεται να ζήτησε ξανά να έρθουν σε επαφή και εκείνος αρνήθηκε εκ νέου.

Τότε, όπως ισχυρίζεται ο καθ’ ομολογίαν δράστης, η 45χρονη τον εκβίασε, λέγοντας του πως θα τα πει όλα στη σύζυγό του. Ο καυγάς έγινε έντονος, με αποτέλεσμα ο ενοικιαστής και η Σταυρούλα να πιαστούν στα χέρια. Όπως είπε ο άνδρας, εκείνη τον χτύπησε με αποτέλεσμα ο Σκοπιανός να πάρει ένα μπουκάλι μπύρας που ήταν πάνω στο τραπέζι και να την χτυπήσει στο κεφάλι, μέχρι που αυτό έσπασε.

Στη συνέχεια, και ενώ η Σταυρούλα Λεβεντάκη φώναζε για βοήθεια, ο ενοικιαστής της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία την οποία της πέρασε 6 με 7 φορές. Πάνω στον καυγά, μάλιστα, της κατάφερε δύο μαχαιριές σε σημείο κοντά στην καρδιά.

Αφού την σκότωσε, την έδεσε χειροπόδαρα με tie wrap, της τύλιξε το σώμα με τέσσερις σακούλες και την άφησε στο πάτωμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο 43χρονος πήγε σε ένα μαγαζί και έκατσε εκεί για αρκετές ώρες. Στο κατάστημα εστίασης συνάντησε ένα άτομο και λίγες ώρες αργότερα, αφού έκανε βόλτα στην περιοχή, επέστρεψε στο σπίτι του στα Χανιά.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, έβαλε το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε και το μετέφερε στο χωράφι του, στην περιοχή Βατόλακκος, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Εκεί, ο δράστης έσκαψε έναν μεγάλο λάκκο και τοποθέτησε μέσα τη σορό της 45χρονης. Αφού την έθαψε, παρέμεινε στο σημείο για λίγες ώρες και επέστρεψε στο σπίτι του.

Έκτοτε, ο ενοικιαστής προσποιούνταν ότι δεν ήξερε πού βρίσκεται η 45χρονη, ενώ προσπαθούσε να παραπλανήσει τις έρευνες των αρχών «δείχνοντας» ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση της Σαυρούλας, τον αδερφό της, λέγοντας ότι τα αδέρφια δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους.