«Αναγέννηση Πάτρας»: Στους «4» του παγκόσμιου σχολικού πρωταθλήματος

Εξαιρετική επιτυχία για τον ελληνικό σχολικό αθλητισμό στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ της ISF WSC BASKETBALL 2026 στο Zlatibor της Σερβίας (14-21 Ιουνίου 2026).

Η ελληνική σχολική ομάδα αγοριών, με εκπρόσωπο τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας, σημείωσε σημαντική διάκριση καθώς εξασφάλισε την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης της ISF νικώντας την Παρασκευή 19-06-2026 στον προημιτελικό τη Ρουμανία 2 με σκορ 57-52 και το Σάββατο 20-06-2026 την ομάδα της Τουρκίας με σκορ 71-58 κερδίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ενάντια στην ομάδα της Κίνας. Δείτε και σχετική ανακοίνωση-δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘΑ: https://www.minedu.gov.gr/news/65317-20-06-26-megali-epityxia-gia-to-elliniko-sxoliko-athlitismo-sto-pagkosmio-sxoliko-protathlima-kalathosfairisis-tis-isf

Την Κυριακή 21-06-2026 η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 21:00 ώρα Ελλάδας την ομάδα της Κίνας. Σύμφωνα με την κ. Γεωργία Μητρογιάννη, υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής της ΔΔΕ Αχαΐας, η ομάδα επέδειξε άψογο αγωνιστικό ήθος σε όλες τις αθλητικές συναντήσεις και έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού στο zlatibor. Τους ευχόμαστε να αποδείξουν τις ικανότητές τους και στο αυριανό παιχνίδι με την ομάδα της Κίνας και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήδη έχουν κερδίσει τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΔΡ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Μ.Α.