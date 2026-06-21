Με 33,4°C η Πάτρα την Κυριακή – Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία τη Δευτέρα

Αισθητή ήταν η άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα, με την Πάτρα να συγκαταλέγεται στις θερμότερες πόλεις, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 33,4 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Παρότι η ζέστη ήταν έντονη, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι θερμοκρασίες κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αντίστοιχα υψηλές τιμές καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως στα Φάρσαλα (33,4°C), στην Καρδίτσα (33,2°C), στα Γιαννιτσά (33,1°C), στην Καλαμάτα (έως 33,3°C) και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 33,7°C.

Στην Αττική, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Σαλαμίνα με 32,9°C, ενώ πάνω από τους 31 βαθμούς βρέθηκαν αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, οι προγνώσεις κάνουν λόγο για γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας.

Στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πάτρα οι συνθήκες θα παραμείνουν καλοκαιρινές, με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, διατηρώντας τις γνωστές συνθήκες μελτεμιού.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά, λοιπόν, με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό, υψηλές θερμοκρασίες αλλά χωρίς ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.





