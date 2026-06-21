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Οι εγκαταστάσεις του ΙΟ Πατρών για το πανελλήνιο πρωτάθλημα

Οι εγκαταστάσεις του ΙΟ Πατρών για το πα...

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τεστ τοποθέτησης και χρήσης των νέων σύγχρονων πλατφορμών που θα χρησιμοποιηθούν στο Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα  Optimist U13, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το διάστημα 5-9 Ιουλίου.

«Κάναμε ένα τεστ-δοκιμή πριν από την τελική τοποθέτηση, η οποία θα γίνει λίγο πριν από τους αγώνες. Είναι πλατφόρμες οι οποίες θα τοποθετούνται σε κάθε δράση και οι οποίες θα βγαίνουν όταν δεν θα χρησιμοποιούνται. Δεν είναι μόνιμες κι αυτό, βέβαια, ανέβασε και τη δυσκολία κατασκευής, αλλά και το κόστος», δήλωσε ο πρόεδρος του διοργανωτή Ιστιοπλοϊκού Όμιλου Πατρών Ομίλου Πατρών Κώστας Καλογερόπουλος.

Η συνεργασία μιας πατρινής εταιρείας, της «Ολυμπιακή Μηχανική» με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ απέδωσε καρπούς, αποτελώντας παράδειγμα και για άλλα πράγματα στην πόλη μας.

Θυμίζουμε το επίσημο σλόγκαν του σπουδαίου ιβέντ «Patras is Optimist» by 360PAY. 

Οταν συνεργάζονται πολλοί φορείς για το καλό της πόλης και των παιδιών, δημιουργούνται απίθανα πράγματα.

Η Πάτρα ετοιμάζεται!

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Sports
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