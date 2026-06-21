Επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους και πλασματικά έτη: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι αλλάζει

Το επίδομα των 300 ευρώ για συνταξιούχοι και ευάλωτες κατηγορίες, αλλά και τα πλασματικά έτη ασφάλισης, καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι αναζητούν τρόπους είτε να ενισχύσουν το εισόδημά τους είτε να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη.

Tο επίδομα των 300 ευρώ αφορά συνταξιούχους γήρατος, θανάτου και αναπηρίας του ΕΦΚΑ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή την παροχή που κινείται περίπου στα 400 ευρώ.

Το επίδομα αφορά ακόμη άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές μέσω ΟΠΕΚΑ, δικαιούχους εξωιδρυματικών και αναπηρικών επιδομάτων, συνταξιούχους του Δημοσίου με ειδικές παροχές αναπηρίας, καθώς και αναδόχους γονείς ατόμων που συμμετέχουν σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προγράμματα.

Η καταβολή του επιδόματος συνδέεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμους, το ετήσιο εισόδημα ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ, από χαμηλότερο όριο που ίσχυε προηγουμένως. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας πρέπει να είναι έως 300.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται στις 35.000 ευρώ, ενώ η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων πρέπει να είναι έως 400.000 ευρώ. Με τα νέα όρια, εκτιμάται ότι καλύπτεται μεγαλύτερη μερίδα δικαιούχων.

Τα πλασματικά έτη ασφάλισης, αφορά ένα εργαλείο που αξιοποιούν πολλοί ασφαλισμένοι, καθώς μπορεί να τους βοηθήσει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια για σύνταξη.

Όπως αναφέρθηκε, σήμερα αρκετοί νέοι ασφαλισμένοι δυσκολεύονται να φτάσουν τα 40 χρόνια ασφάλισης. Πολλοί ξεκινούν να ασφαλίζονται αργότερα, άλλοι εργάζονται εποχικά, ενώ δεν είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο συγκεντρώνουν 300 ημέρες ασφάλισης. Έτσι, η συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Τα πλασματικά έτη μπορούν να προσφέρουν τρία βασικά οφέλη. Πρώτον, δίνουν τη δυνατότητα εξόδου έως και 7 χρόνια νωρίτερα. Δεύτερον, βοηθούν στην κατοχύρωση ευνοϊκότερων ορίων ηλικίας. Τρίτον, μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη.

Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους θέλουν να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης και να φύγουν στα 62, αντί να περιμένουν τα 67 με 15ετία. Για τους ασφαλισμένους από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά, η γενική διάταξη προβλέπει 40 χρόνια ασφάλισης στα 62 ή 15 χρόνια στα 67.

Αντίθετα, όσοι είχαν ασφάλιση πριν από το 1993 θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι και σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πιο ευνοϊκές διατάξεις, εφόσον είχαν κατοχυρώσει σχετικά δικαιώματα στο παρελθόν.

Τα πλασματικά έτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης, της 35ετίας έως το 2010, των 36 ή 37 ετών έως το 2012, της 25ετίας στο Δημόσιο και σε ταμεία μέχρι το 2012, καθώς και σε περιπτώσεις μητέρων με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012. Αφορούν επίσης τρίτεκνους γονείς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται στο 20% του μικτού μισθού. Με βάση τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, το ελάχιστο κόστος ανέρχεται στα 184 ευρώ τον μήνα.

Έτσι, με βάση αυτόν τον υπολογισμό, η εξαγορά ενός έτους κοστίζει 2.208 ευρώ, τριών ετών 6.624 ευρώ, πέντε ετών 11.040 ευρώ και επτά ετών περίπου 15.456 ευρώ.

Για όσους έχουν υψηλότερο μικτό μισθό, το κόστος αυξάνεται αντίστοιχα. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος με μικτές αποδοχές 1.300 ή 1.400 ευρώ πρέπει να υπολογίσει το 20% του μισθού του για να δει πόσο θα πληρώσει τον μήνα για την εξαγορά.

Το πιθανό όφελος στην ανταποδοτική σύνταξη μπορεί, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, να φτάσει έως και τα 250 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, τα έτη που εξαγοράζονται και το ασφαλιστικό προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα κρίσιμο όριο: αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4.500 ένσημα, δηλαδή 15 χρόνια ασφάλισης, δεν μπορεί να κάνει πολλά μέσω εξαγοράς για πλήρη σύνταξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εναλλακτική μπορεί να είναι η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, που δίνεται μέσω της πρόνοιας και κινείται περίπου στα 400 ευρώ.

Τα πλασματικά χρόνια, λοιπόν, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για χιλιάδες ασφαλισμένους, αλλά δεν είναι ίδια λύση για όλους. Χρειάζεται προσεκτικός υπολογισμός, καθώς πρέπει να εξεταστεί το κόστος εξαγοράς, το ηλικιακό όριο, τα πραγματικά ένσημα και το πιθανό όφελος στη σύνταξη.

πηγη ethnos