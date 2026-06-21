Τι αποκαλύπτει το «PosoKanei»: Από 0,86€ έως 2,85€ για το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ... και ύποπτα «καρτέλ»

Η εφαρμογή « posokanei» ρίχνει φως στις τιμολογιακές πολιτικές των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση της εφαρμογής αποκαλύπτουν μια αγορά δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά εντοπίζονται χαοτικές διαφορές τιμών στο ίδιο ακριβώς προϊόν και από την άλλη ύποπτα ταυτόσημες τιμές που παραπέμπουν σε συνθήκες «καρτέλ».

Το παράδοξο των τιμών: Από τα 2€ στα 4€ για το ίδιο προϊόν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραίες αποκλίσεις.

Ενδεικτικά παραδείγματα που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν:

Χυμός 1,5 L: Η τιμή του ξεκινά από τα 2,20€ στο πιο οικονομικό ράφι και εκτοξεύεται στα 4,27€ στο ακριβότερο

Αυγά (6 τμχ): Ίδια μάρκα αυγών μεσαίου μεγέθους πωλείται προς 0,86€ σε ένα κατάστημα, ενώ σε άλλο η τιμή φτάνει τα 2,85€

Οδοντόκρεμα (100 ml): Το εύρος τιμών κυμαίνεται από 1,37€ έως 2,29€

«Συμφωνημένες» τιμές