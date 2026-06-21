Τι αποκαλύπτει το «PosoKanei»: Από 0,86€ έως 2,85€ για το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ... και ύποπτα «καρτέλ»

Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση της εφαρμογής αποκαλύπτουν μια αγορά δύο ταχυτήτων
Η εφαρμογή « posokanei» ρίχνει φως στις τιμολογιακές πολιτικές των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση της εφαρμογής αποκαλύπτουν μια αγορά δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά εντοπίζονται χαοτικές διαφορές τιμών στο ίδιο ακριβώς προϊόν και από την άλλη ύποπτα ταυτόσημες τιμές που παραπέμπουν σε συνθήκες «καρτέλ».
Το παράδοξο των τιμών: Από τα 2€ στα 4€ για το ίδιο προϊόν
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραίες αποκλίσεις.
Ενδεικτικά παραδείγματα που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν:
Χυμός 1,5 L: Η τιμή του ξεκινά από τα 2,20€ στο πιο οικονομικό ράφι και εκτοξεύεται στα 4,27€ στο ακριβότερο
Αυγά (6 τμχ): Ίδια μάρκα αυγών μεσαίου μεγέθους πωλείται προς 0,86€ σε ένα κατάστημα, ενώ σε άλλο η τιμή φτάνει τα 2,85€
Οδοντόκρεμα (100 ml): Το εύρος τιμών κυμαίνεται από 1,37€ έως 2,29€
«Συμφωνημένες» τιμές
Πέρα από τις αποκλίσεις, η εφαρμογή έφερε στην επιφάνεια και το αντίθετο φαινόμενο: προϊόντα με απολύτως ταυτόσημη τιμή σε όλες τις αλυσίδες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για άτυπες συμφωνίες και τιμολογιακές πολιτικές «πίσω από την πλάτη» των καταναλωτών.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Δημητριακά (335 g): Πωλούνται παντού προς 4,48€
Ψωμί του τοστ με προζύμη (680 g): Η τιμή του είναι καθηλωμένη στα 1,42€ σε όλα τα ράφια
Απορρυπαντικό πλυντηρίου (70 μεζούρες): Διατίθεται σταθερά στα 10,95€ σε όλες τις αλυσίδες
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