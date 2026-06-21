Η Ελλάδα... των δωρεών: Ο κ. Σπύρος έμαθε ότι η περιοχή του δεν έχει ασθενοφόρο και αγόρασε ένα για το ΕΚΑΒ

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προέβη ένας ηλικιωμένος άνδρας που ζει στα Τριζόνια, ένα μικρό νησάκι ελάχιστων κατοίκων στη Φωκίδα, καθώς προχώρησε στη δωρεά ενός ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ.

Ο κ. Σπύρος Μαχαίρας μίλησε στην εκπομπή του Open «Τώρα Μαζί» και εξήγησε πώς πήρε αυτή την απόφαση από ένα τυχαίο γεγονός.

«Πάντα είχα στο μυαλό μου να κάνω κάτι για την Περιφέρειά μου. Μια μέρα ήμουν στο νησάκι μου, στα Τριζόνια και ξεκίνησα για τη Ναύπακτο. Είδα ένα ασθενοφόρο που είχε έρθει να πάρει ασθενή από τη Δωρίδα και να τον μεταφέρει στην Πάτρα και τον ρώτησα από πού είναι. Μου απάντησε 'από τη Ναύπακτο' και αφού του επισήμανα ότι καλύπτουν πολλές περιοχές, τον ξαναρώτησα πόσα διαθέσιμα ασθενοφόρα υπάρχουν. Μου είπε 'αυτό το ένα, το οποίο είναι δωρεά από το ΕΚΑΒ Πατρών'. Έτσι αποφάσισα να βοηθήσω και πριν από 2 μήνες κατέβηκε το αυτοκίνητο και είμαι πολύ χαρούμενος που πλέον υπάρχει και αυτό και εξυπηρετεί τον κόσμο».

Ο κ. Μαχαίρας, μάλιστα, είπε ότι σκοπεύει στο μέλλον να προσφέρει κι άλλη βοήθεια και αναζητά σε ποιον τομέα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

«Σκέφτομαι να κάνω κάτι καλύτερο στο μέλλον, ξανά για την Περιφέρεια και εξετάζω τι θα είναι αυτό», απάντησε χαρακτηριστικά.