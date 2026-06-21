Οι παίδες του ΝΟΠ προκρίθηκαν στα τελικά

Στην επόμενη, 4η και τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος («8»), προκρίθηκε η ομάδα πόλο Παίδων του ΝΟΠ, μετά τους αγώνες της στον 1ο Όμιλο Αττικής της Γ’ Φάσης της διοργάνωσης.

Οι αγώνες θα γίνουν τον Ιούλιο.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Κουνδουράκης, με βοηθό προπονητή τον Βασίλη Κανελλόπουλο, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Δημήτρης Καγκελάρης.

Την αποστολή του ΝΟΠ απαρτίζουν οι:

• Σπύρος Αθανασόπουλος

• Γιώργος Αναστασίου

• Γιάννης Ανδρεόπουλος

• Ανδρέας Γαλάνης

• Ηλίας Ζαφείρης

• Σπύρος Καγκελάρης

• Χαρίτωνας Κυριακόπουλος

• Ανδρέας Νικολόπουλος

• Γιώργος Παπούλιας

• Ίωνας Παπουλίδης

• Νεοκλής Παρασκευιόπουλος

• Οδυσσέας Σκεπαρνιάς

• Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος

• Κώστας Σχωρτσανίτης

• Διονύσης Τουντόπουλος

Τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΟΠ έχουν ως εξής:

Σάββατο 20 Ιουνίου

1η αγωνιστική (17:00): ΝΟΠ – ΟΥΚ Βόλου 19-9

Κυριακή 21 Ιουνίου

2η αγωνιστική (10:30): ΝΟΠ – ΑΟΝΣ Μίλων 23-5

3η αγωνιστική (16:00): ΝΟΠ – ΝΟ Χανίων 11-16

* Μια ακόμη απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του ΝΟΠ αποτελεί η διπλή κλήση αθλητών του για προπονήσεις με την Εθνική Ομάδα Παίδων. Συγκεκριμένα, οι αθλητές μας Διονύσης Τουντόπουλος και Ηλίας Ζαφείρης κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις προπονήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του «Αγίου Κοσμά» το τριήμερο 22-24 Ιουνίου.