Θρίαμβος στο «Πεπανός»
Η ΝΕΠ κατέκτησε το Ασημένιο μετάλλιο στο πανελλήνιο κορασίδων! Η 2η θέση στην Ελλάδα είναι τεράστια υπόθεση και υποθήκη για το μέλλον!
Διαιτήτριες: Παπαδάκη-Μιχαηλίδου. Τα 8λεπτα: 1-3, 4-3, 7-1, 3-2. Τα γκολ του Πανιωνίου: Πέππα 1, Μοροχλιάδου 1, Αρακελιάν 1, Πλεμμένου 3, Ρήγα 1, Λαμπροπούλου 6, Καραγιάννη 2.
ΝΕΠ: Ανδρ. Κοντάκου, Μαργαρίτη, Κοτζάμπαση 4, Αγγελοπούλου 1, Ειρ. Τσίγκα, Ζορντίνα Λαμπάτου 1, Κανά, Χ. Κοντάκου, Κοσσέρη, Αβράμη, Πλιάκα, Ελ. Τσίγκα 3, Πολίτη, Αλεξοπούλου, Δελάκη-Μανέτα.
* Την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στη ΝΕΠ έκανε ο Ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος συνεχάρη τις παίκτριες, το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση της πατρινής ομάδας.
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