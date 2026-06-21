Η ΝΕΠ κατέκτησε το Ασημένιο μετάλλιο στο πανελλήνιο κορασίδων! Η 2η θέση στην Ελλάδα είναι τεράστια υπόθεση και υποθήκη για το μέλλον!

Διαιτήτριες: Παπαδάκη-Μιχαηλίδου. Τα 8λεπτα: 1-3, 4-3, 7-1, 3-2. Τα γκολ του Πανιωνίου: Πέππα 1, Μοροχλιάδου 1, Αρακελιάν 1, Πλεμμένου 3, Ρήγα 1, Λαμπροπούλου 6, Καραγιάννη 2.

ΝΕΠ: Ανδρ. Κοντάκου, Μαργαρίτη, Κοτζάμπαση 4, Αγγελοπούλου 1, Ειρ. Τσίγκα, Ζορντίνα Λαμπάτου 1, Κανά, Χ. Κοντάκου, Κοσσέρη, Αβράμη, Πλιάκα, Ελ. Τσίγκα 3, Πολίτη, Αλεξοπούλου, Δελάκη-Μανέτα.

* Την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στη ΝΕΠ έκανε ο Ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος συνεχάρη τις παίκτριες, το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση της πατρινής ομάδας.