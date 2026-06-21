Σπιράλ προς δημοτική αρχή Πάτρας: Αλαζονεία, λαϊκισμός, υποκρισία, αθέτηση υποχρεώσεων

Στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης σπιράλ με αφορμή το αυριανό δημοτικό συμβούλιο Πάτρας αναφέρεται:

Μπορεί όσα εκτίθενται παρακάτω να μην αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών της Πάτρας και τη λειτουργία του Δήμου Πατρέων, αφορούν όμως αυτούς που διοικούν τον δήμο μας και είναι ενδεικτικά της νοοτροπίας τους. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις άλλες φωνές, εν προκειμένω τις δημοτικές παρατάξεις που έχουν υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των Πατρινών, δείχνει τον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία τους. Βρισκόμαστε στο μέσο της τρίτης θητείας Πελετίδη και, δυστυχώς, η αλαζονεία της εξουσίας έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο –ή μήπως όχι;

Κατηγορούμε τη δημοτική αρχή για άκρατο λαϊκισμό, χειραγώγηση των διαδικασιών στα όρια της παρανομίας, υποκριτική στάση απέναντι στους πολίτες, αθέτηση υποσχέσεων και υποχρεώσεων. Τεκμηριώνουμε την άποψή μας με κινήσεις που αφορούν την επερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδεικνύουν περίτρανα πως «ο λύκος κι αν εγέρασε» τίποτα δεν έμαθε, δυστυχώς.

Λαϊκισμός:

Τα κολοσσιαία για την πόλη θέματα του τρένου και του λιμανιού εισάγονται στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας με τρόπο που συνιστά τον υπέρτατο λαϊκισμό. Δεν τίθενται προς ουσιαστική συζήτηση, δεν έρχονται με κάποια συγκεκριμένη αφορμή, δεν ακολουθούνται από πολιτική εισήγηση. Η μόνη στόχευση είναι να δημιουργηθεί το γνωστό «αγωνιστικό κλίμα» και να δοθεί μια ακόμα αφορμή για να επαναλάβουν τα χιλιοειπωμένα κομματικά τσιτάτα. Για δύο ζητήματα που στο ένα έχει αποτύχει παταγωδώς ο δήμαρχος να διαπραγματευτεί για την Πάτρα (τρένο: δώδεκα χρόνια στασιμότητας), για το δε άλλο δεν έχει ο Δήμος Πατρέων καμία αρμοδιότητα (λιμάνι: θέλει να βάλει εμπόδια στην ανάπτυξη του, ιδεοληπτικά και μόνο).

Υποκρισία:

Οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ζήτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μια πολιτική στήριξη αιτημάτων τους. Απευθύνθηκαν στον δήμαρχο ο οποίος αρνήθηκε να τους στηρίξει! Οι αντιπολιτευόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι (όλοι μαζί, 17, τριών διαφορετικών παρατάξεων) συνέλλεξαν τις απαραίτητες υπογραφές και φέρνουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τι κάνει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου; Στριμωγμένος πολιτικά, χειραγωγεί τις διαδικασίες, βάζει τη συζήτηση σε λάθος ώρα και φέρνει νωρίτερα τακτική συνεδρίαση στην οποία εισάγει το θέμα «από το παράθυρο». Στην προσπάθεια τους να μην εξευτελιστούν, παίζουν με τους θεσμούς και τις διαδικασίες, όπως ανερυθρίαστα παίζουν χρόνια τώρα με την δημαρχία και την πόλη.

Αθέτηση υποσχέσεων:

Κάθε δημοτική αρχή υποχρεώνεται από το νόμο –«και τη συνείδησή της» προσθέτουμε εμείς- να παραχωρεί γραφεία στις εκλεγμένες δημοτικές παρατάξεις. Ο Δήμαρχος Πατρέων έχει αθετήσει αυτή την υποχρέωση. Φτάσαμε στα μισά της δημοτικής θητείας και οι παρατάξεις παραμένουν άστεγες. Με τερτίπια και ψεύτικες υποσχέσεις, μάλιστα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κωλυσιεργεί συνειδητά επί μήνες, εμπαίζοντας τους αιρετούς της αντιπολίτευσης. Ενδεικτικό του πώς αντιμετωπίζουν υποσχέσεις, δεσμεύσεις, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις απέναντι στους δημότες των Πατρών.