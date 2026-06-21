«Βόμβα» Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός της Βρετανίας την Δευτέρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει φωτιές στη Βρετανία καθώς με ανάρτησή του υποστηρίζει πως ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός την Δευτέρα (22/06/2026).

Ο Ντόναλντ Τραμπ με σε ανάρτησή του στο Truth Social, «εύχεται κάθε επιτυχία» στον Κιρ Στάρμερ και γράφει πως ως πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο τομείς, στο μεταναστατευτικό και στην ενέργεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: το μεταναστατευτικό και την ενέργεια (Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι κάθε επιτυχία!».