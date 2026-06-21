Σοκάρουν οι καταγγελίες κοριτσιών σε βάρος πρώην αρχιμανδρίτη για βιασμό

Ο εφιάλτης που βίωσαν τέσσερις ανήλικες στα χέρια ιερέα πριν 9 χρόνια, η ενορία φέρεται να γνώριζε και να μην μιλούσε

Σοκ προκαλεί η υπόθεση βιασμού που κατήγγειλαν τέσσερα κορίτσια σε βάρος πρώην αρχιμανδρίτη. Πρόκειται για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν το 2017 όταν οι καταγγέλλουσες ήταν ακόμη ανήλικες, με τις περιγραφές τους για τα όσα βίωσαν από έναν έμπιστο άνθρωπο της τοπικής κοινωνίας, να συγκλονίζουν. Ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερα κορίτσια στο επίκεντρο της υπόθεσης βιασμού. Οι νεαρές κοπέλες περιστατικά κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και εκβιασμού, περιγράφοντας μια σκοτεινή πραγματικότητα πίσω από τους κόλπους της εκκλησιαστικής κοινότητας. «Ένα βράδυ που είχα πάει δήθεν για να του το διαβάσω, να του διαβάσω και να του τρίψω τα πόδια, αποφάσισε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης. Με έβαλε να στηρίζομαι στα χέρια μου στο κρεβάτι του. Εκείνος προσπαθούσε να βάλει το μόριό του μέσα μου, αλλά δεν επιτεύχθηκε αυτό. Δεν είχε και εκείνος πολλές δυνάμεις», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μια από τα θύματα. «Ξεκίνησε να με φιλάει ξεκάθαρα, στο στόμα. Έβαζε τα χέρια του μέσα απ’ την μπλούζα μου. Μου ζήταγε να βγάζω το σουτιέν μου. Με χάιδευε ανάμεσα στα πόδια μου. Πάνω απ’ τη φούστα, κάτω απ’ τη φούστα. Αυτά γινόντουσαν στο δωμάτιό του, είτε μέσα σε ένα δωμάτιο σαν γραφείο, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως εξομολογητήριο. Και είχε την πολυθρόνα του δίπλα σε ένα εικονοστάσι με την εικόνα της Παναγίας πάνω. Φτάσαμε σε ένα σημείο όταν εγώ ήμουνα 16 χρονών, το καλοκαίρι. Ήμασταν στο κέντρο φιλοξενίας των μελών του συλλόγου. Ήταν ένα μεσημέρι που ήμασταν μόνοι μας, στο κρεβάτι του. Με έβαζε συνήθως και ξάπλωνα δίπλα του, που πήρε το χέρι μου και το έβαλε πάνω από το γεννητικό του όργανο. Και σταδιακά μου έλεγε να το χαϊδεύω, να το βάζω μέσα απ’ το εσώρουχό του, και με καθοδηγούσε πώς να τον ικανοποιώ και να τον ευχαριστώ», περιέγραψε. «Αυτοί που πιστεύω το ξέρανε ήταν οι άνθρωποι που μένανε στο ίδιο σπίτι μαζί του. Και πρώτον, γιατί μόλις τους το είπαμε, ούτε πολύ εξεπλάγησαν ούτε μας στήριξαν, κανένας. Μερικοί από αυτούς έχουνε πάει και μένουν μαζί του τώρα. Και επίσης ήτανε στο σπίτι την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, πολύ συχνά. Σε ένα σπίτι χωρίς ηχομόνωση, σε ένα σπίτι που πολλές φορές εκείνοι μας παίρναν τηλέφωνο και μας λέγαν να πάμε, κανονίζανε ποια κοπέλα θα πάει να του τρίψει τα πόδια», είπε μία άλλη κοπέλα.

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Μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια οι αναμνήσεις επιστρέφουν και φέρνουν μαζί τους τον ίδιο τρόμο. Τα τότε ανήλικα κορίτσια, καταγγέλλουν σήμερα ότι βίωσαν το φόβο και την απελπισία δίπλα σε έναν ιερέα, που εκείνες και οι οικογένειές τους εμπιστεύονταν με κλειστά μάτια. Ήταν για όλους ο άνθρωπος του Θεού. Τον θεωρούσαν τον επίγειο θεό τους. Όμως για την 23χρονη σήμερα κοπέλα που μιλάει αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα», το βασανιστήριο της ψυχής και του σώματός της ξεκίνησε το 2017, σε ένα ταξίδι. «Εμένα ήταν η πρώτη μου φορά στο εξωτερικό και δεν είχαν έρθει οι γονείς μου, οπότε κάπως το στομάχι μου είχε κλείσει και δεν μπορούσα να φάω. Και ένα βράδυ τον μαθαίνω και ζητάει από τις κυρίες να με πάνε στο δωμάτιό του. Μένουμε λοιπόν οι δυο μας στο δωμάτιο. Μου λέει ναι, αυτός ήταν ξαπλωμένος. Μου λέει να ξαπλώσω κι εγώ δίπλα του και, να, για να με ευλογήσει, για να ανοίξει το στομάχι μου και να αρχίσω να τρώω. Ξαπλώνω λοιπόν δίπλα του και απλώς βάζει το χέρι του μέσα απ’ την μπλούζα μου και χαϊδεύει το στήθος μου και το κάνει αυτό για πάρα πολύ λίγο και μετά μου λέει εντάξει, σήκω τώρα». Για χρόνια οι κοπέλες πίστευαν ότι είχαν βρει μια κοινότητα πίστης, αγάπης και αλληλεγγύης. Μια ενορία που, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, παρουσιαζόταν ως ένας τρόπος ζωής βασισμένος στα πρότυπα των πρώτων χριστιανών. Σήμερα, όμως, οι ίδιοι άνθρωποι περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Κάνουν λόγο για απόλυτο έλεγχο, αυστηρούς κανόνες και μια καθημερινότητα που, όπως υποστηρίζουν, άλλαξε σταδιακά τη ζωή τους. «Με προέτρεπε να φοράω φαρδιά ρούχα, να μη φοράω φανελάκι για να μπορεί να με ακουμπάει πιο εύκολα, και μου έλεγε κιόλας ότι δε-δεν καταλαβαίνει το λόγο που εγώ φοράω στηθόδεσμο. Με φίλησε πολύ έντονα στο στόμα, και αισθησιακά. Εγώ πάγωσα γιατί δε με είχαν ξανά φιλήσει στο στόμα και ειδικά αυτός ο άνθρωπος. Και άρχισα να κλαίω πάρα πολύ και του έλεγα ότι δε νιώθω καλά και δε θέλω. Και εκείνος συνέχιζε. Ναι, ενώ έκλαιγα πάρα πολύ και μάλιστα νευρίασε που έκλαιγα και μάλιστα μια φορά με είχε πάρει, είχε βάλει τους μηρούς μου στη γεννητική περιοχή και λικνιζόταν. Με είχε πάρει αγκαλιά υποτίθεται, σαν παππούς μου. Έτσι έλεγε. Και εγώ αισθανόμουν το πέος του να έχει σκληρύνει στα οπίσθιά μου».», ανέφερε καταγγέλλουσα. Η 25χρονη γυναίκα, που καταγγέλλει όσα βίωσε ως ανήλικη, μιλά στις «Εξελίξεις Τώρα» και περιγράφει τον εφιάλτη που, όπως αναφέρει, έζησε από τον ιερέα της ενορίας, τον ίδιο της τον πνευματικό. «Έβαλε το χέρι του να με χαϊδέψει αρχικά πάνω από την μπλούζα, και μετά έβαλε το χέρι του μέσα απ’ την μπλούζα μου πάνω από το στηθόδεσμο, λέγοντάς μου παράλληλα ότι οι μαστοί είναι γαλακτοφόροι αδένες, ότι είναι σαν μπουκάλια για το θηλασμό των μωρών και ότι όποιος τους βλέπει διαφορετικά είναι ανώμαλος». Τα κορίτσια είχαν μάθει να ζουν από πολύ μικρές κάτω από αυστηρούς κανόνες σε ένα απόλυτα ελεγκτικό πλαίσιο. Μακριά και φαρδιά ρούχα ακόμη και σε μικρά παιδάκια. Κορίτσια που δεν έπρεπε να πλησιάζουν αγόρια γιατί τα σκανδάλιζαν. «Έπρεπε οι φούστες να είναι σίγουρα κάτω από το γόνατο, ούτε καν πάνω στο γόνατο. Έπρεπε να μην είναι τα ρούχα μας της μόδας. Εμένα άρχισε να μ’ αρέσει ένα αγόρι, απλά σαν παιδάκι, δηλαδή πολύ πλατωνικά. Ήμουν τετάρτη δημοτικού τότε. Παιδάκι, 10 χρονών. Άρχισε να μού αρέσει. Κάπως το έμαθαν και ουσιαστικά μου κάνανε πολλές νύξεις και πολλά μαθήματα για το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι σεξουαλικοποιώ τα αγόρια και ότι όλο αυτό δεν είναι χριστιανικό, είναι αμαρτωλό και ότι θα με οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια», ανέφερε.

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Έξι μήνες μετά ο εφιάλτης ξανά χτυπά με ένα τηλεφώνημα

Τα περιστατικά που διηγήθηκε μια 23χρονη κοπέλα – μια εκ των καταγγελλουσών – προκαλούν αποτροπιασμό: «Με παίρνει τηλέφωνο σπίτι μου και μου είναι πολύ αυστηρό ύφος. Μου λέει “έλα από δω να σου δώσω ξύλο“. Γενικότερα υπήρχε αυτό το κλίμα του να μας μαλώνουν πάρα πολύ, οπότε και εγώ θεώρησα ότι κάτι έχω κάνει κακό και έπρεπε να πάω από εκεί να με μαλώσει. Οπότε πήγα πάρα πολύ φοβισμένη. Ήταν πολύ αυστηρός και μου ξαναλέει “έλα να σου δώσω ξύλο“. Μου ‘λεγε “έλα πιο κοντά”. Εγώ πολύ τρομοκρατημένη φτάνω πολύ κοντά του και με φιλάει στο στόμα και μετά αμέσως αλλάζει η έκφρασή του. Μου χαμογελάει και μου λέει αυτό ήταν το ξύλο που ήθελα να σου δώσω. Ήμουν παγωμένη, ήθελα να φύγω κατευθείαν, όμως φεύγοντας κλείνοντας την πόρτα μου λέει “να ξανάρθεις να σου δώσω ξύλο“», περιέγραψε. «Άρχισε να μου λέει ότι το να φοράμε σουτιέν δε χρειάζεται και να βγάζω το σουτιέν μου, να με χαϊδεύει, να μου ζητάει να βγάλω και την μπλούζα μου για να το βλέπει, να το χαϊδεύει και στη συνέχεια προχώρησε και στο κάτω εσώρουχο. Το χέρι του έβαζε μέσα, προσπαθούσε να με τρίψει. Εγώ εκείνη την ώρα θυμάμαι να θέλω να τσιρίξω και να μην μπορώ. Έφευγα και έβαζα τα κλάματα. Πολύ συχνά με καλούσε στο δωμάτιό του να του τρίψουμε τα πόδια και να του διαβάζουμε βιβλίο μαζί με μια άλλη φίλη μου. Και καμιά φορά έτριβε μία τα πόδια και είχε την άλλη πάνω και τη φίλη της. Ένιωθα πολύ φοβισμένη και ταυτόχρονα δεν καταλάβαινα ακριβώς τι συνέβαινε. Γιατί από τη μία το σώμα μου μου έλεγε ότι δε μου αρέσει αυτό που γίνεται, αλλά από την άλλη το κεφάλι μου μου έλεγε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος του Θεού, που όλοι γύρω μου τον θεωρούν πάρα πολύ καλό και πρέπει να κάνω ό,τι λέει».

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Το καθεστώς στην ενορία ήταν η σιωπή, αφού σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, κανείς δε μιλούσε, ώσπου αποκαλύφθηκαν όσα βίωναν οι ανήλικες. «Δεν το είπα σε κανέναν και γενικότερα άργησα πολύ να μιλήσω για όλα αυτά. Κάποια στιγμή στην τρίτη γυμνασίου το συζήτησα με άλλες δύο φίλες μου. Τους είπα ότι εμένα με φίλησε στο στόμα και μου είπαν και εκείνες ότι τους φιλούσε στο στόμα. Αποφασίσαμε να πάμε να του το πούμε ότι αυτό που κάνει δε μας αρέσει καθόλου. Και εκείνος μας είπε ότι από τη στιγμή που δε μας αρέσει, θα πρέπει να φύγουμε από την ενορία. Μάλιστα μας λέει “να δω και τι θα πείτε στους γονείς σας που θα φύγετε“. Στο μεταξύ εμάς ήταν οι οικογένειές μας, τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας. Όλοι εκεί μέσα. Μόνο αυτό είχαμε γνωρίσει μέχρι τότε. Πήγαμε μία – μία και του είπαμε ότι τελικά δε θέλουμε να φύγουμε. Και εκείνος μας είπε ότι “εντάξει, αλλά αφού θα μείνετε θα συνεχιστούν και όλα αυτά που σας κάνουν“», είπε. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν άτομα που γνώριζαν το πραγματικό πρόσωπο του ιερέα, αλλά δεν έκαναν τίποτα γι’ αυτό. «Ή ήταν στο σπίτι του την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, πολύ συχνά σε ένα σπίτι χωρίς ηχομόνωση, σε ένα σπίτι που πολλές φορές εκείνοι μας παίρναν τηλέφωνα και μας έλεγαν να πάμε. Κανονίζανε ποια κοπέλα θα πάει να του τρίψει τα πόδια, με ποια σειρά. Οπότε θεωρώ ότι είχαν καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε», τόνισε μιλώντας στις Εξελίξεις Τώρα.

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Κι όλα αυτά μακριά από τη διαπαιδαγώγηση των γονιών, αφού αυτή είχε δοθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ομαδάρχισσες της εκκλησίας και τον ιερέα που έκανε της εξομολογήσεις και όριζε ακόμη και τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν τα παιδιά στο μέλλον. «Μας πρότρεπαν να μη μιλάμε στους γονείς μας για ό,τι συμβαίνει στο ναό, γιατί τους επηρεάζουμε αρνητικά, τους διώχνουμε από το Θεό, από το δρόμο του Θεού, γιατί τους σκανδαλίζουμε. Ήθελα στην τρίτη λυκείου να περάσω ιατρική. Ήθελαν να γίνουμε οι περισσότεροι παιδαγωγοί, αρχικά για να γαλουχούμε τους μαθητές με τον τρόπο τον οποίο όριζε αυτός ο παπάς. Με κάλεσε το καλοκαίρι στο κέντρο αυτό φιλοξενίας ένα απόγευμα, έχοντας την πρόθεση να μου μιλήσει και να με συγχωρήσει για το ότι τον είχα απογοητεύσει και μου είπε να πλησιάσω. Έτρωγε ένα γλυκό, ένα τσιζκέικ. Μου είπε “πλησίασε” και όπως πλησίασα μου είπε να ανοίξω το στόμα μου και πήρε την μπουκιά του και μου την έφτυσε στο στόμα και εγώ απευθείας την έφτυσα πάνω του. Άρχισε να φωνάζει πάρα πολύ. Μου έλεγε “τι έκανες, τι είναι αυτά που κάνεις” και μου έλεγε ότι είμαι ανώμαλη και ότι για να ξεπεράσω τις ανωμαλίες μου και να πλησιάσω τον Θεό πρέπει να αφεθώ σε αυτό που έχουμε», ανέφερε νεαρή κοπέλα στη συνέχεια. «Θέλω να τους γδάρω ζωντανούς»

Τα τέσσερα νεαρά κορίτσια αποκάλυψαν ότι όταν ήταν ανήλικα έπεσαν θύματα ενός ιερέα που εμπιστεύονταν όσο κανέναν. Όμως έως εκείνη την στιγμή, κανείς δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τα σημάδια, ενώ οι πρωταγωνίστριες του θρίλερ και οι οικογένειές τους περιέγραψαν τον εφιάλτη στις «Εξελίξεις Τώρα». «Άρχισε να εμφανίζει και κάποια παράξενα θέματα υγείας. Αρχίσαμε να ψαχνόμαστε για αυτοάνοσα και τέτοια πράγματα. Αυτό που δεν έλεγε το στόμα της, προσπαθούσε να μας το πει το σώμα της. Υπάρχει μεγάλη οργή, πολύ μεγάλη θλίψη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και πολύ μεγάλος θαυμασμός προς το παιδί μου», είπε από την πλευρά της η μητέρα της 23χρονης σήμερα κοπέλας. Και μετά ήρθε η σκληρή αποκάλυψη για την οικογένεια της 23χρονης. «Ξεκίνησε να μου λέει ότι δεν είναι καλός άνθρωπος, μέχρι που μου αποκάλυψε κάποια πράγματα που της είχε κάνει. Δηλαδή, μια φράση η οποία εκείνη τη στιγμή με τσάκισε… Το ότι έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, νομίζω είναι λίγο. Και μου είπε, “μαμά, έχω προσποιηθεί οργασμό”», είπε. Ο θυμός ξεχειλίζει γιατί οι γονείς αρχικά πίστεψαν ότι αν μιλήσουν, θα τους συμπαρασταθούν και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για να μην υπάρξουν και άλλα θύματα. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική, αφού πολλοί φαίνεται να γνώριζαν και δεν μίλαγαν, εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος. «Αυτή η οργή εναντίον του… βγήκε πολύ αργότερα, όταν κατάλαβα πόσο διεφθαρμένο ήταν -και το περιβάλλον του- και αυτοί οι άνθρωποι όλοι, που τους εμπιστευόμασταν. Θα ήθελα πραγματικά να… να τους γδάρω ζωντανούς», τόνισε η μητέρα. Μάλιστα, τους συμβούλευσαν να μην απευθυνθούν σε τρίτους: «Μας είπε μία… κατηχήτρια: “Προσέξτε, μην πείτε τίποτα σε κανέναν. Και πολύ βασικό, μην πάτε σε κανέναν ψυχολόγο και ψυχίατρο, γιατί θα γίνει χειρότερα. Αν χρειαστείτε ψυχοφάρμακα, θα σας δώσουμε εμείς”». Η ίδια περιέγραψε έντονα συναισθήματα οργής, όχι μόνο απέναντι στον φερόμενο ως δράστη, αλλά και απέναντι σε όσους γνώριζαν και επέλεξαν να σιωπήσουν. «Στα παιδιά είπαν αυτό: “Μη μιλήσετε, μην πείτε τίποτα…”. Αυτό που είπανε σε εμάς είναι, “φροντίστε, ξέρω ‘γώ, να παραμείνουμε όλοι μαζί ενωμένοι”. Δεν ήταν μόνος του. Είχε την υποστήριξη άλλων ανθρώπων. Κοροϊδία μες στα μούτρα μας. Αυτό. Η προσπάθεια της συγκάλυψης. Δεν γίνεται αυτό το έγκλημα να αποσιωπάται και να θέλουμε όλοι να κάνουμε ότι δεν έχει γίνει».

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