Πώς σκότωσε ο Σκοπιανός την Σταυρούλα: Την χτύπησε με μπουκάλι μπύρας και την μαχαίρωσε, τι προηγήθηκε

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς η σορός της εντοπίστηκε δεμένη και φιμωμένη στο σημείο που υπέδειξε στις Αρχές ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου στην περιοχή του Βατόλακκου, κατά τη διάρκεια ερευνών των αστυνομικών αρχών. Τα ευρήματα στη σορό της αποκαλύπτουν την αγριότητα της επίθεσης που δέχθηκε, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος στην ομολογία του, το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά προέκυψε έπειτα από έντονο καβγά που σημειώθηκε στις 30 Μαΐου στο σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής της 45χρονης. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η 45χρονη μπήκε στο σπίτι το μεσημέρι και ακολούθησε έντονος καβγάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σκοπιανός και η Σταυρούλα είχαν στο παρελθόν ερωτική σχέση και η 45χρονη του ζήτησε να βρεθούν ερωτικά και εκείνη την ημέρα, αλλά αυτός αρνήθηκε. Τότε έκατσαν στο σπίτι και συζητούσαν για τις φθορές πίνοντας μπύρες. Η 45χρονη ζήτησε ξανά να έρθουν σε επαφή και εκείνος αρνήθηκε εκ νέου.

Τότε, όπως ισχυρίζεται ο δράστης, η Σταυρούλα τον εκβίασε, λέγοντας του πως θα τα πει όλα στη γυναίκα του. Ο καβγάς έγινε έντονος, άρχισαν να σπρώχνονται και εκείνη τον χτύπησε, με τον Σκοπιανό να παίρνει ένα μπουκάλι μπύρα που ήταν πάνω στο τραπέζι και να την χτυπάει, μέχρι που αυτό έσπασε.

Στη συνέχεια, και ενώ η Σταυρούλα φώναζε και ζητούσε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας ακόμη και μονωτική ταινία περασμένη έξι έως επτά φορές. Πάνω στον καβγά, της κατάφερε δύο μαχαιριές σε σημείο κοντά στην καρδιά. Ακολούθως, την έδεσε με πλαστικά δεματικά (tie wrap), τύλιξε το σώμα της με τέσσερις σακούλες και την άφησε στο πάτωμα.